退伍軍人病｜聯合醫院八旬翁疑院內感染　院方停用涉事病房水龍頭

衞生署衞生防護中心今日（31日）公布，指一名86歲患長期病男病人5月25日出院後翌日（26日），再因氣促而再度入住基督教聯合醫院，臨床診斷為肺炎，其尿液樣本經化驗後，證實對含退伍軍人菌屬菌種呈陽性反應，確診退伍軍人病。由於初步調查顯示，病人在整個潛伏期入住院，初步懷疑屬院內感染個案。



聯合醫院稱，病人曾入住內科及老人科病房，衞生防護中心今日到醫院視察有關病房及收集水樣本化驗，病人感染源頭現時仍在調查中，該名病人正在本院接受治療，情況穩定。



聯合醫院。（資料圖片）

86歲男病人有長期病患 整個潛伏期住教聯合醫院

衞生防護中心今公布，該名86歲男病人有長期病患，他5月16日入住基督教聯合醫院，其後於5月25日出院。他於5月26日因氣促而再度入住基督教聯合醫院，他的臨床診斷為肺炎，現時情況穩定。

中心表示，該名男病人尿液樣本經化驗後，證實對含退伍軍人菌屬菌種呈陽性反應。初步調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊，由於病人在整個潛伏期入住基督教聯合醫院，初步懷疑屬院內感染個案。

衞生防護中心收集水樣本化驗 追查感染源頭

中心發言人稱，署方正聯同聯合醫院展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案，並已從可能源頭採集相關水樣本和環境採樣樣本進行化驗。署方也正追蹤病人的接觸者，包括該病房的職員和住院病人，並會對他們展開醫學監察。

中心指，已向職員和住院病人提供預防退伍軍人病的健康建議，包括免疫力弱的人士應以無菌或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口，涉事樓層的供水系統亦會進行緊急消毒，調查仍在進行中。

衞生防護中心。（資料圖片）

男病人曾入住聯合醫院內科及老人科病房 目前情況穩定

聯合醫院回應指，該名男病人曾入住內科及老人科病房，防護中心今日到本院視察有關病房及收集水樣本化驗，病人感染源頭現時仍在調查中，該名病人正在本院接受治療，情況穩定。

聯合醫院加強感染控制措施 向涉事病房病人提供經煮沸水或樽裝水

院方已在有關病房採取一系列的預防及加強感染控制措施，包括暫時停用有關洗手盤的水龍頭和浴室花灑頭；為有關水龍頭加裝特定規格的細菌過濾器及安排消毒相關供水系統，並為有關病房內的病人提供經煮沸的水或樽裝水作飲用或漱口。該院已按既定程序向醫院管理局總辦事處呈報事件，並會繼續聯同防護中心一同追查感染源頭。

退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在攝氏20至45度的溫水生長。它可存活在不同水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池和家居呼吸道醫療器材等。病人有機會因吸入人工製水系統釋出受污染的水點和霧氣而受感染。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦可能受感染。