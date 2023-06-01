TE信貸資料庫涉收$2任財務公司查閱借款人資料5日 私隱署促糾正
個人資料私隱專員公署今日（1日）發表《調查報告：未經授權查閱 TE 信貸資料庫的信貸資料》，發現營運公司軟媒科技在保障個人資料，而採取的保安措施，及保留信貸資料的時限方面存在不足，財務公司可以在沒有借款人授權下，在資料庫查閱借款人的信貸紀錄，做法違涉反私隱條例。
公署昨日（5月31日）已向軟媒科技發出執行通知，指示軟媒科技糾正其違反事項，包括制定政策核實財務公司查閱時，已取得借款人的授權書。軟媒科技須於三個月內︶向專員提供文件，證明已完成指示。
個人資料私隱專員公署發表《調查報告：未經授權查閱 TE 信貸資料庫的信貸資料》，發現該資料庫營運公司軟媒科技，在保障個人資料所採取的保安措施，及保留信貸資料的時限方面，存在三項不足，包括：
1/未有採取適當的措施防止個人信貸資料受到不當查閱、處理或使用
2/薄弱的密碼管理
3/逾期保留已完成還款超過五年的信貸紀錄
有財務公司七日三次私下查閱投訴人信貸資料
私隱專員鍾麗玲指，事件源於一名投訴人2021年12月接獲相熟財務公司通知，指其 TE 信貸資料庫内的信貸資料，被八間他不認識的財務公司多次查閱，其中一間更七日內查閱三次。投訴人遂向私隱專員公署投訴 TE 信貸資料庫沒有足夠保安措施保障他的個人資料。
在調查期間，TE信貸資料庫營運公司軟媒科技曾稱，因與財務公司簽訂協議書，假定這些公司都會遵守使用目的，也不會審查這些財務公司是否有借款人的同意及授權書。鍾麗玲指，這種情況下，財務公司可以在沒有借款人同意下，向資料庫繳付2元，便可於五日內無限次查閱同一借款人的信貸資料。
署方也向八間曾查閱投訴人信貸資料的財務公司，了解為何未能出示借貸人授權書，其中三間公司稱，因投訴人最近曾查詢貸款；另有三間則稱投訴人以往曾申請貸款。
軟媒科技在2021年至2023年3月，有66宗涉被不明公司查詢資料的投訴，有近九成調查後投訴成立。鍾麗玲續指，據資料庫的懲罰準則，要有五次違規才會永久終止使用權限。她直言懲罰有欠阻嚇性，而違規更是要靠借款人投訴，軟媒科技才會知道。
鍾麗玲：軟媒科技違反私隱條例
鍾麗玲表明，相關的營運及做法有違反私隱條例，遺憾營運商軟媒科技沒採取適當保安措施。她又指，相關資料庫現時不受行業守則規管，也不受金融行業相關法例規定，情況不理想，建議任何信貸資料庫的營運及管理應受規範或監管。鍾麗玲表示，因應今次調查發現的情況，署方正考慮對類似的信貸資料庫進行排查。
調查也發現，軟媒科技並沒有因應相關資料的數量及性質，而採用強密碼政策；亦沒有為密碼設定有效期。公署指，相關密碼的設置並不符合網絡安全的基本要求，顯示軟媒科技在個人資料的保安方面明顯不足。
未刪除已還款逾五年的信貸紀錄
另外，軟媒科技現時仍然保留五萬多宗已完成還款超過五年的信貸紀錄。鍾麗玲指，這屬不必要的逾期保留，除漠視私隱條例的規定外，亦增加了相關借款人個人資料外洩的風險。鍾麗玲也建議借款人主動查閱自己的借貸紀錄，如已完成還款逾5年發現平台仍保留紀錄，借貸人應要求相關平台刪除。
公署昨日（5月31日）已向軟媒科技發出執行通知，指示糾正其違反事項，包括刪除完成還款已滿五年的信貸資料、制定政策以核實財務公司查閱時，已取得借款人的授權書等，以及防止同類違反的行為再發生。軟媒科技須於三個月內向專員提供文件，證明已完成指示。如相關公司未有完成指示，署方會提出刑事檢控。