私隱署發現10網購平台進行用戶追蹤　PlayStation三星淘寶等上榜

個人資料私隱專員公署今日（1日）發表兩份報告，其中一份比較大型網購平台的私隱設定，檢視10個本地消費者常用的網購平台，包括Baby Kingdom - BKmall ( Bkmall)、Carousell、eBay、Fortress、HKTVmall、京東、PlayStation App (Play Station）、Price.com.hk 香港格價網丶Samsung 及淘寶，結果發現所有平台都有進行用戶進蹤，以及在私隱政策中表示會將用戶個人資料轉移至第三方。公署亦就《使用網購平台的保障私隱貼士》出版一份單張。



私隱專員公署分析10個本地網購平台 發現全部有進行用戶進蹤。（資料圖片）

私隱專員公署檢視了10個本地消費者常用的網購平台的私隱設定，包括 Baby Kingdom - BKmall ( Bkmall)、Carousell、eBay、Fortress、HKTVmall、京東、PlayStation App (Play Station）、Price.com.hk 香港格價網丶Samsung 及淘寶，了解這些網購平台收集及使用用戶個人負料的情況。

所有平台表明會將用戶個資轉至第三方

結果發現所有平台都有進行用戶進蹤，涉及的資料包括位置資料、瀏覽紀錄、交易紀錄及裝置資料等。同時，所有平台均在私隱政策中表示會將用戶個人資料轉移至第三方，例如業務合作夥伴、附屬或關聯公司、廣告及促銷合作夥伴、外部服務供應商。

私隱專員公署已把報告交予各平台營運商，並提出多項建議，包括委托保障資料主任監察遵守私隱條例情況，並設個人資料私隱管理系統，也建議平台提高追蹤用戶活動透明度。

私隱專員公署發現，所有納入今次調查範圍的購物平台，均在私隱政策中表示會將用戶個人資料轉移至第三方。(江麗盈攝)

私隱專員呼籲用戶提高警覺

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，網上購物為用戶帶來各種好處，然而，網購平台收集及使用用戶的個人資料，亦帶來一些個人資料私隱的風險，呼籲用戶提高警覺，精明使用網購平台，以減低對個人資料私隱所帶來的風險。私隱專員公署出版了 《使用網購平台的保障私隱貼士》單張，向用戶提供安全網購及保障個人資料私隱的貼士。