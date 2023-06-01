未夠半年17宗鯨豚擱淺　超去年同期　環團：人類活動為主要死因

近年海豚在本港岸邊擱淺的個案增加，海洋公園保育基金今日（6月1日）表示，截至今年5月，已出現多達17宗香港水域內的鯨豚擱淺個案，超過每年平均個案的一半，當中至少三條屬年幼和嬰兒江豚。

保育基金指，數據顯示擱淺個案有上升趨勢，當中遭漁網或漁具纏繞是本港鯨豚的頭號殺手之一；遭船隻撞擊和肺部感染亦是主要死因，反映海洋污染、海岸線開發，以及捕撈活動等加劇，會影響鯨豚及其棲息地，呼籲公眾關注有關情況，如發現活體擱淺鯨豚，或鯨豚屍體盡快舉報；並在夏季出海時保護海洋環境，減少對鯨豚的傷害。



漁網及漁具成頭號殺手

海洋公園保育基金表示，綜合多年數據，保育基金發現大部份能夠辨別死因的鯨豚擱淺個案中，人類活動是鯨豚的主要死因，當中「遭漁網或漁具纏繞」是香港鯨豚的頭號殺手，而「遭船隻撞擊」和「肺部感染」（包括肺炎、寄生蟲和細菌感染）亦為常見的死因。在今年發生的鯨豚擱淺個案當中，有數宗個案需要多加關注，包括：

．1月12日：「海洋生物擱淺行動組」於清水灣鄉村俱樂部發現一具雌性的初出生的江豚屍體，該嬰兒江豚需要母親的照顧，但因為受到漁具纏繞而與母親分開，阻礙牠上水換氣，增加其窒息風險，最終導致死亡。行動組同時亦於其屍體發現有寄生性肺炎。

．3月5日：行動組於清水灣鄉村俱樂部附近石灘發現一具雌性的年幼江豚屍體，其胃部飽滿，身體狀況良好，惟其鰭和鰭翼有多處受漁網纏繞而造成的紮痕傷口，其氣管內亦出現泡沫，相信因受漁網纏繞、未能上水換氣引致窒息溺斃。

．3月9日：行動組於大嶼山石壁發現一具雌性的年幼江豚屍體，其身體多處出現因受漁網纏繞而造成的紮痕傷口，相信死因為受到漁網纏繞而導致死亡。

保育基金指，人類活動為鯨豚的生存帶來極大的威脅，其中化學物品、廢水、塑膠垃圾及漁網工具等會導致海洋污染，嚴重影響牠們的生活；鯨豚亦會因誤食或受到污染物的傷害，引致嚴重疾病甚至死亡。另外，船隻和海洋工程會帶來噪音污染，影響鯨豚的聽覺和溝通能力，影響牠們的生存和繁殖能力。

香港海洋公園保育基金主席陳晴。（資料圖片／歐嘉樂攝）

鯨豚擱淺個案有上升趨勢

香港海洋公園保育基金主席陳晴強調，鯨豚是海洋生態系統中不可或缺的一部份，但對比上年同期，擱淺個案有上升趨勢，反映海洋污染、海岸線開發以及捕撈活動等加劇影響鯨豚及其棲息地。她呼籲公眾關注問題，並支持政府和相關機構加強保育工作，採取有效措施減少鯨豚受傷或死亡的風險，以確保香港的鯨豚族群能夠繁衍生息，維持生態平衡。

保育基金亦呼籲市民，如發現活體擱淺鯨豚或鯨豚屍體，應盡快致電政府1823電話中心舉報，並提供姓名、聯絡電話、發現擱淺鯨豚的日期、時間及地點、擱淺鯨豚的情況，以及擱淺鯨豚的體長及特徵，讓「海洋生物擱淺行動組」能盡快處理。

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夏日將至，不少市民會參與水上活動，出海暢玩，保育基金提醒市民要保育環境，包括：

．市民在參與水上活動時，應盡量避免在船上使用洗頭水和淋浴露，以免未受處理的化學物直接污染海洋環境；



．不要在海上或泳灘亂拋垃圾，減低人類活動對鯨豚棲息地和海洋生態的破壞；



．漁民應妥善處理需要丟棄的漁具或漁網，避免意外流進海洋而影響鯨豚；



．市民平時在海灘上可多加留意，如發現有丟棄的漁具或漁網，都可以將它們放置到附近的垃圾桶，降低它們流進海洋的風險；



．不負責或不受監管的觀豚活動亦會為野生中華白海豚帶來滋擾。市民在參與觀豚活動時應避免觸摸、餵飼或傷害海豚，亦可提醒船上的駕駛員要以緩慢而穩定的速度航行，並與海豚保持50米的距離，避免追逐或穿越海豚游泳的路線；



．市民出海觀豚前，應先閱讀漁護署的「觀豚活動守則」，以減低人類對野生海豚造成的影響和騷擾。

