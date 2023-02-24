城大發現江豚海龜病逝增　水質及垃圾皆影響　籲大眾保護海洋生物

香港三面環海，蘊含豐富海洋生物，其中中華白海豚及江豚等鯨豚動物，更是為港人所知的珍貴受保護動物。不過城大海洋動物影像解剖研究組發現，在近五年間，江豚和中華白海豚等鯨豚動物，病逝的數字都有上升，其中江豚的死亡數字更比中華白海豚高十倍。



除了鯨豚，研究組亦發現海龜在香港水域病逝的數字都上升，大部分是被海洋垃圾導致疾病，或漁業活動導致意外逝世。



研究組希望，這些數字可勾起大眾更為保育海洋生物：「有個認知就會去做，一齊保護佢哋。」



城大海洋動物影像解剖研究組發表2022年年度報告，年內香港一共有25條鯨豚擱淺，其中近八成為江豚，其餘為中華白海豚以及其他品種的鯨豚。他們為當中21條鯨豚進行影像解剖，用儀器進行掃瞄及影像診斷。

影像解剖過後，他們發現鯨豚動物的死因較多因為疾病，在去年就有13鯨豚死於疾病，比人為因素或漁業活動多近三倍。病的原因就因為有寄生蟲，分佈在肺部、乳腺和尾鰭等位置，甚至在其體外依付著。

城大傳染病及公共衛生學系助理教授葛展榮表示，他們都有調查寄生蟲的傳染途徑：「好似有條江豚bb(嬰兒)一出世就有寄生蟲，我地透過影像解剖，知道佢可能受媽媽感染，再了解成個食竹鏈都可能關事，例如呢啲江豚可能食左有寄生蟲嘅魚而出事。」

海龜同受病患困擾 因海洋垃圾

同樣受病影響的海洋動物還有海龜，特別是綠海龜。葛展榮指，去年漁護署總共發現6隻綠海龜屍體，比2019至2020年的數字多近一倍。海龜屍體送予他們進行影像解剖及傳統解剖後，他們發現緣海龜們普遍因海洋垃圾而死，「例如佢比啲漁網纏著，搞到郁唔到或者窒息，同樣情況其實江豚都有。」

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而船隻撞擊都是其中一個死因，葛展榮透過影像解剖，重現了另外一隻綠海龜背甲所受到的創傷，兩道傷口呈對稱和平行，相信也是船隻撞擊而造成。「雖然疫情令高速船停駛，都少咗船撞，但係解剖過後都有呢個因素出現。」

研究不只解剖 更要出海而視

葛又指，影像解剖令他們對動物進行實體解剖前，已可以知道其內傷或身體狀況，亦可令解剖人員避免受屍體的細菌感染，「不過永遠等屍體解剖，我哋覺得唔足夠，想行多一步去觀察佢哋。」

這一步要如何行呢？城大健康一體化及政策應用研究中心科學主任鍾易陶就是實行者，「自2020年起，我哋係香港首個團隊定期喺大嶼山水域進行鯨豚海上考察，利用相機同航拍機目測評估牠們的健康狀況，目前以照片辨識法辨別到350個個體，過去兩年我哋有重覆見到70個個體。」

鍾易陶會帶隊出海視察海豚情況。(梁晉穎攝)

鍾易陶指，他們會辦認鯨豚的背鰭和身上斑紋，來記認個體鯨豚。除了年齡及性別等生活史，還會監測牠們的生物健康，例如創傷、皮膚病及寄生蟲，也會長期監測已識別的個體，留意牠們，甚至是整個族群的健康狀況和變化，「有時見到佢哋背鰭有裂開，或者有明顯損傷，其實都已經知佢哋有問題。」

海上交通日增 研究組望大眾認知保育

海上交通恢復，研究組希望透過今次分享過往9年收集海洋生物的健康狀況數據，冀政府制訂海洋動物的保育措施時提供基礎及科學根據，期望社會復常的同時，擱淺數字不會「復常」。

城大健康一體化及政策應用研究中心一級事務主任徐振樂表示，希望他們研究的數字可以令大眾有認知去保育，「想其他單位或政府睇完，都可以有方向，比大眾知道有保育的心態，當佢哋要有認個知就會去做。」

葛展榮指，可以觀察政府在江豚及中華白海豚出沒的位置設置海岸公園的狀況，「例如中華白海豚多出現喺南大嶼大澳、分流同雞翼角等地，可以睇政府set咗海岸公園有無成效；而江豚活動範圍就大啲，由西貢、港島南、長洲等地都有，漁護署都有去計算佢哋數量，但佢哋流動得快，好難數得晒。」

鍾又稱，將會嘗試一個方法，「可能海豚會噴氣時，我哋就收集佢呢啲水氣，分析佢有無肺炎。」

而徐振樂都希望，將來亦會有更多研究團隊、環保團隊、政府、商業及私人機構的合作和交流，甚至推廣至周邊地區，「始終海洋動物唔只喺香港活動，係整個南中國海，可能要多地政府去合作先有用。」