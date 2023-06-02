搶人才｜空運貨站去年流失13%人手　零食放題增員工歸屬感

各行各業近年面對人手短缺問題，香港空運貨站(Hactl)亦使出「渾身解數」「搶人才」，提供流動休息車予處理貨機上落貨員工，夏天會提供凍飲、雪糕；冬天提供熱飲和熱朱古力等，並會在停機坪及辦公室免費「零食放題」。該公司今年決定推出「精英管理培訓生」計劃（Elite Management Trainee Programme），新增一對一導師培訓，由部門最高管理層直接指導培訓生，日後考慮員工晉升時，亦會優先考慮自家培訓的人才。



香港空運貨站有限公司執行董事 - 人力資源李國安（右）及香港空運貨站有限公司助理經理-貨站服務梁栢康（左）。（洪芷菁攝）

過百職位空缺涵蓋司機、文職、IT等

Hactl執行董事(人力資源)李國安指，香港空運貨站於2022年的人員流失約13%，已較業界整體的16%為低。他指，公司現時有約 2,100 名員工，另有約 100 個職位空缺，工種包括不同層面，例如司機、文職人員、IT 人員、工程人員等，其中以前線人員需求較大。負責前線管理的助理經理(貨站服務)梁栢康說，雖然面對一定人手壓力，猶幸員工之間願意「多做一步」，服務公司。

李國安指，其公司於2022年的人員流失約13%，已較業界整體的16%為低。（洪芷菁攝）

不同措施切合生活所需 增加歸屬感

李國安指，為吸引及留住前線員工，採取不同措施切合員工生活所需，例如部分工種由輪更工作，改為固定班制，提供五天工作、彈性增設不同工作時間、每更最長工時12小時等。另外，員工和其家人都可享有公司醫療計劃。

為增加員工歸屬感，他們提供不同福利措施，包括提供流動休息車予處理貨機上落貨員工，車內有冷氣、免費零食和飲品，夏天提供凍飲、雪糕，冬天則1提供熱飲和熱朱古力、停機坪及寫字樓都會「零食放題」免費予員工享用。

精英管理培訓生 最高管理層直接指導

為配合長遠發展計劃，李國安指今年推出新「精英管理培訓生」計劃（Elite Management Trainee Programme），着重實戰經驗，培訓內容更着重企業元素，並新增一對一導師培訓，由部門最高管理層直接指導培訓生。日後考慮員工晉升時，亦會優先考慮 Hactl 自家培訓的人才。

本身是計劃培訓生出身的梁栢康，大學在澳洲修讀航空學系，畢業後經「精英管理培訓生」計劃加入 Hactl，至今近7年，由管理十多人團隊，到現在管理百多名同事。

梁栢康畢業後經「精英管理培訓生」計劃加入 Hactl至今近 7年。（洪芷菁攝）

預計聘10名培訓生 按不同專長興趣晉升

在為期三年的「管理培訓生」計劃，培訓生會在貨站運作、商業、科技發展等部門工作，按照其專長和興趣晉升。李國安透露今年收到 400 至 500 份「管理培訓生」計劃申請，預計聘請 10 人。申請人橫跨不同學系，包括物流、商科、會計等。李國安表示，學生未必想做某一行，而是視乎哪些行業有發展機會。