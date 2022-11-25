航空貨運量大跌18%　政府擬轉軚修例　放寬電子煙加熱煙轉運海外

政府指，法例禁止電子煙或加熱煙等另類吸煙產品，以特定形式轉運，導致本港航空貨運量大減，建議豁免另類吸煙產品，經香港多式聯運轉運到海外。政府計劃於2023年年初向立法會提交修訂建議。



5至10月的平均航空貨運量，較去年同期顯著下跌18%。（資料圖片）

政府稱情況持續削航空樞紐地位

當局指，《2021 年吸煙(公共衛生)(修訂)條例》、《吸煙(公眾衞生)條例》及《進出口條例》，禁止以特定形式從內地經香港轉運另類吸煙產品，例如海運或陸運進口到港，再空運出口。政府稱，過去兩年新冠疫情下，航空貨運保持一貫表現，但今年5至10月的平均航空貨運量，較去年同期顯著下跌18%，「如果情況持續，香港在國家《十四五規劃》中作為國際航空樞紐的地位將被嚴重削弱。」

政府認為，航空貨運量下跌的原因之一，是「失去來自內地的另類吸煙產品轉運業務」。政府指，內地是全球主要另類產品生產地，而香港是最重要轉運樞紐之一，而在本港航空貨運量中，有相當大的比例與另類吸煙產品轉運有關。據物流業界統計，全港約有470間貨運代理公司從事另類吸煙產品轉運業務，約是總數的三份之一，每年處理相關貨物轉運量近33萬噸。

全港三份之一貨運代理有相關業務

有鑑於此，政府建議在《進出口條例》加入新規定，容許另類吸煙產品經香港多式聯運轉運到海外，相關貨物必須經指定路線直送到指定貨物轉運區，並在監管下卸貨，卸下的貨物會被立即送入機場禁區，直至被運上離境航班。

政府計劃2023年年初向立法會提交上述法例的修訂建議，將於下周一（28日）舉行的經濟發展事務委員會會議上諮詢委員。

易志明期望政府下一步放寬陸空轉運限制。（資料圖片）

航運及交通界立法會議員易志明表示，本港航運貨運量過去三個月，平均每月下跌20%，急需救亡，因此業界都贊成有關修訂，指運輸過程設安全網工具及嚴密監察，不擔心會有相關煙草產品流入香港。不過，今次修訂僅放寬海空轉運，易志明認為，禁止另類煙進港與轉運無關，「只是經過門口運出去，不明白為甚麼不可以」，他希望政府下一步擴大放寬範圍至陸空轉運，但相信仍須研發更多安全監控工具，才可讓當局安心不會有貨品流入本地市場。

去年10月易志明提出修訂 政府憂流入黑市

去年10月，易志明提出陸路進口、空運出口的轉口另類吸煙產品可獲轄免的修訂案，當時政府反對該修訂。吸煙與健康委員會主席湯修齊當時稱，擔心豁免會讓另類煙進入香港境內，尤其前者將由車輛運載進口以作出口的轉運貨物之另類煙納入可獲豁免範圍，容易造成漏洞助長走私活動。而時任食物及衞生局局長陳肇始亦表示，產品在轉運過程中或會流入黑市，對打擊私煙及非法銷售帶來巨大挑戰。