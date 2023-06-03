海關招聘｜愛犬督察派駐搜查犬課　訓練培育幼犬　鼓勵青年人加入

香港海關正「搶人才」招聘見習督察及關員，加入海關八年的「幫辦」任杞津（Jason）從小喜歡小動物，現於搜查犬課負責督導犬隻訓練，可以每日與犬隻交流和互動，未來會為搜查犬進行新一輪的繁育計劃，期待可以見證BB犬出生，陪伴成長。



任杞津指出，海關工作多元化，每一個新崗位都可以學習專業技能，在海域行動課時學會駕駛船隻，在機場科了解全球販毒趨勢。他寄語有意加入海關的年輕人，「唔好怕行出第一步，要清楚了解自己，發揮強項克服弱項」。



作為愛犬之人的海關見習督察任杞津，現隸屬搜查犬課，於策略及幼犬發展組工作。（林靄怡攝）

加入前曾在航空公司工作 見到領犬員與搜查犬工作

作為愛犬之人的海關見習督察任杞津，現隸屬搜查犬課，於策略及幼犬發展組工作，負責管理及督導人員照顧幼犬的飲食和訓練。

任杞津表示，加入海關前曾在航空公司工作，經常見到領犬員與搜查犬富有默契地嗅查旅客行李。加入海關後才知道，原來背後需要投入大量時間作專業訓練，在幼犬階段要訓練社會化、膽量、觸感、專注、高空適應。

他又指，為了讓搜查犬可以專注工作，要訓練牠們熟習在人來人往的旅客清關點保持冷靜，亦要在嘈吵的貨運站嗅查，現時搜查犬可以嗅查毒品、爆炸品、鈔票、槍械及彈藥和煙草。他正預備新一輪的繁育計劃，挑選合適犬隻進行繁殖，「到BB出世，可以睇住佢哋成長，呢個經驗絕對會好難忘。」

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指工作多元化 駐海域行動課學駕船

海關設有不同部門，任杞津認為工作種類多元化，每去到一個新崗位，就會有新知識、新挑戰，亦可以學習專業技能，「我喺海域行動課工作時，有機會學到駕駛船隻、航海法例、香港地形及熱門走私黑點，喺機場科會了解到飛機升降流程、機艙佈局、分析販毒有機會選取嘅航班路線」，令他感到十分充實。

見習督察任杞津寄語投考人：「唔好怕行出第一步，要清楚了解自己，發揮強項克服弱項。」

「要畀面試官知道你嘅優點，亦都要針對弱點訓練」

任杞津鼓勵年輕人認清目標，踏出投考第一步，「遞交報名表已經係成功關鍵」，之後就為遴選作好準備，包括體能、溝通能力、語文、時事及臨場反應，了解自己的強項弱項，「要畀面試官知道你嘅優點，亦都要針對弱點，投放額外時間去加強訓練」，他提醒投考人士，可以登入海關網站參考資料。

海關新一輪招聘將於6月5日截止，今期目標聘請90名督察及170名關員，督察級薪酬每月44,840元至77,995元，遴選程序包括小組討論、筆試、《基本法及香港國安法》測試、體能測試及面試。