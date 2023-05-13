海關下周起聘督察、關員　九巴文員參加體驗日稱不怕海關工作危險

海關今日(13日)舉行招聘體驗日，讓有意投考市民體驗體能測試，了解投考程序，有逾700人報名參與。海關學院院長黎景豪，新一輪招聘下周二展開，6月5日截止，目標聘請90名督察及170名關員。黎指去年海關離職率為4.6%，暫時無計劃降低投考門檻，又提醒有意投考者多留意時事。



在今日的海關「督察招聘體驗日」，有現職九巴文員的參加者認為海關的作多元化和有意義意，毋懼可能有衝突場面，「有興趣就已經有心理準備，所以唔擔心。」



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九巴文員認為海關工作多元化有意義：薪酬唔係最主要考慮

海關今日舉行「督察招聘體驗日」，場內有體能測試體驗，以及宣傳車讓參加者了解海關遴選面試過程。現職九巴文員的徐先生今日前來參加體驗，他指在facebook看到海關宣傳，認為海關的工作很多元化和有意義，例如打擊毒品方面可以調查源頭並從中堵截。24歲的他指首要考慮是工作有否意義，對社會貢獻多少，「有興趣就已經有心理準備，所以唔擔心（危險）......薪酬唔係最主要考慮。」

女參加者稱體能測試比想像容易

另一位參加者梁小姐現於理大就計碩士課程，在中學曾參與紅十字會青年團的她表示「以前都想做紀律部隊」，而海關打擊毒品的行動非常吸引她，故決定投考。她指海關的體能測試比她想像中容易，雖然對跳遠有困難，不過她認為練習深蹲就可以解決。

徐先生(右)與梁小姐(左)都指對海關的打擊毒品行動有興趣，故今日參加體驗日。(黃寶瑩攝)

新一輪招聘下周二展開 冀招聘90督察及170關員 遴選要過五關

海關學院院長黎景豪表示，今日有超過700人報名參與招聘體驗日，是預期內數字。他又指海關督察的招募日期由下周二開始，至6月5日截止，最遲6月12日遞交學歷證明。遴選有五關，包括小組討論、筆試、《基本法及香港國安法》測試、體能測試及面試，全部通過後再驗身。成功的申請人明年上半年接受訓練。

遴選要過五關 海關學院院長提醒避免激進言論

黎景豪指，希望今次可招聘90位督察及170位關員。他提醒有意投考的市民先是要預備學歷資料；在小組討論時要留意題目，不要長篇大論，「太過激進言論一定要避免」，且要留意時事，了解國家發展及世界大事，「希望參加者提出有建設性的見解，而減少批判別人。」

黎景豪：暫沒計畫降低投考門檻

對於警隊調整入職要求，黎景豪指海關不會跟警隊比較，暫無計劃低投考門檻，最終招聘人數若不到預期會加強推廣。去年加入海關的見習督察劉嘉琳指，海關預備了宣傳車，會遊走市區或各大專院校招募市民，車上有資訊版及電子觸控屏幕介紹投考資訊。