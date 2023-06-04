海關招聘｜前港隊女將做幫辦　破百萬元毒品案　籲女性投考展所長

近年不少退役運動員加入紀律部隊，前港隊成員、現女子4X400紀錄保持者陳綺琪（Rebecki）兩年前搖身一變成為海關「女幫辦」，今年2月破獲總值百萬元的毒品案，當中最具挑戰性是爭分奪秒，在盤問時識破疑犯。



陳綺琪又指，海關工作多元化，女性總會有發揮空間，建議投考者做足準備，尤其在體能測試前，認清自己不足之處，寄語「努力堅持，全力以赴，不怕失敗」。



現隸屬於應課稅品科的見習督察陳綺琪，是香港田徑隊前成員，今年2月破獲一宗百萬元毒品案。（林靄怡攝）

過去一年，海關共聘請11名不同級別的香港運動代表，及曾參與頂級本地聯賽的兩名球員。現隸屬於應課稅品科的見習督察陳綺琪，是香港田徑隊前成員，亦是本港女子4X400紀錄保持者。她在大學畢業後，希望可以擁有一份能帶來精采人生的職業，由於運動員具備自律、適應力強的特質，加上「怕悶」的性格，便選擇投考海關。

留意被捕人士肢體語言、口供有矛盾破而案

加入海關兩年，陳綺琪曾在毒品調查科及機場科工作，當中最難忘經歷在今年2月，首次在機場破獲百萬元毒品案，「成個調查都係分秒必爭，特別喺盤問期間，係最具挑戰性，要留意被捕人士嘅肢體語言同情緒，同時亦要仔細分析口供判斷真偽，識破當中矛盾之處，而呢一啲咁細節嘅位，亦都有機會成為破案嘅關鍵。」

緝毒工作危機四伏，她指海關會提供充足訓練，包括危機處理、體能、自衛、槍械訓練等，當危機來臨便有專業態度處理，「以往運動員訓練會就單一嘅專項爭取最佳成績，但紀律部隊訓練係時刻都要面對林林總總嘅考驗同挑戰，過程中要冷靜思考，分辨緩急輕重，有序咁解決唔同嘅問題。」

女性有發揮空間 同袍「嬌滴滴」但絕不手軟

陳綺琪又指，海關工作多元化，女性都會有發揮空間。她憶述曾參與一宗執法行動，涉案人士為一名女性，部門派出一名女關員跟蹤調查，拘捕過程中疑犯毒癮起，情緒激動，有自殘傾向，雖然女關員「嬌滴滴」，但絕不手軟完成任務，相信只要用心工作，每人都有機會發揮。

陳綺琪寄語女性投考人：「努力堅持，全力以赴，不怕失敗。」（林靄怡攝）

建議投考者提早準備 持續鍛鍊體能

雖然作為前港隊成員，但陳綺琪亦提醒投考人士不容忽視體能考試，建議了解自己不足針對訓練，「我作為跑步運動員，知道自己上肢力不足，所以會訓練肌力應付考試」，相信只要提早準備，持續鍛鍊便可以應付。

海關新一輪招聘將於6月5日截止，今期目標聘請90名督察及170名關員，督察級薪酬每月44,840元至77,995元，遴選程序包括小組討論、筆試、《基本法及香港國安法》測試、體能測試及面試。