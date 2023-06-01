錦田鄧伯裘故居擬升至一級歷史建築　中環炮台里台階欄杆擬評二級

古物古蹟辦事最新建議，將元朗錦田祠塘村的「鄧伯裘故居」連升兩級至一級歷史建築，並將有近150年歷史的中環炮台里的台階和欄杆，評為二級歷史建築，是較少數非樓宇可獲建議歷史建築評級。當局會就此進行一個月公眾諮詢，予古諮會委員考慮是否接納當局建議。古諮會將於下周四（8日）開會商討。



古蹟辦最新文件指，評審小組已重新審視兩個現有項目的評級，包括元朗錦田祠塘村20號鄧伯裘故居，認為有確實可信的新歷史資料，故建議將其由三級歷史建築「升級」至一級歷史建築。

根據當局的資料，鄧伯裘故居由新界鄉紳鄧伯裘在20世紀初興建，其座落的祠塘村並沒有錦田一帶村落常見為防賊匪的圍牆，故鄧伯裘在其大宅加建守衛更樓。文件形容鄧伯裘是本港成功商人，在1930年擔任粉嶺農業會理事，翌年出任博愛醫院主席，至1934年獲委任元朗商會主席。他曾在1924年代表錦田鄧氏家族向政府請願，最終拆遷至吉慶圍的鐵門。鄧伯裘除了是商人，當時亦與殖民地政府關係良好，在1930年獲頒授榮譽狀，1937年榮獲英皇加冕勳章。

炮台里(網上圖片)

評審小組亦認為，中環炮台里的台階和欄杆有文物價值，擬建將該處評級為二級歷史建築。根據當局資料，炮台里的台階和欄杆建約於1877年，至今有146年歷史，現由政府擁有。

另外，九龍公園內的前威菲路軍營，其中五座已被列為一級歷史建築，康文署擬將軍營58座改建為「中國歷史文化推廣中心」，並擬加建新翼。古蹟辦已通過其文物影響評估，認為即使其結構會被改建，但通過適當措施，在文物保護角度而言仍可接受，而新建的附屬建築將低於擬改建的58座，並避免干擾九龍公園內的現有樹木，尤其是古樹名木。