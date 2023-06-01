逾200年佛堂門天后古廟　連同YMCA中央會所擬升格法定古蹟

古物古蹟辦事處建議，將西貢佛堂門天后古廟，以及上環前香港中華基督教青年會中央會所，兩座一級歷史建築物「升格」為法定古蹟，兩座建築物分別可追溯到南宋及1918年，當中西貢佛堂門天后古廟為兩進三開間式建築，保存了逾兩個世紀的神明用品，包括在清朝嘉慶年間鑄造的鐵香爐和道光年間鑄造的銅鐘等文物，見證了本港拜祭天后的傳統。

至於前香港中華基督教青年會中央會所則曾在日佔時期，被徵用作防空救護隊和收容難民，見證過華人地位愈趨重要的年代，現時為社區中心及庇護工場。

古蹟辦指，兩座歷史建築物的狀況保存完好，具有重要文物價值，認為已達到宣佈為永久保護古蹟的高門檻，業主、管理部門等亦同意有關決定，古諮會將於下周四（8日）開會商討。



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古蹟辦最新文件指，佛堂門天后古廟位於西貢大廟灣北岸，俗稱為「大廟」（Tai Miu，"great temple"），相信是本港現存最古老的天后廟之一，雖然暫無法確定其實際建築年份，但從廟後的石刻（rock inscriptions）可見，該廟與南宋有密切關係。

佛堂門天后古廟由一排五座建築物組成，為「兩進三開間式建築」（two-hall-three-bay structure），兩側各有兩座附屬建築。過去兩個世紀，信眾的供奉仍保留在大殿內，包括在1803年鑄造的鐵香爐，以及在1840年鑄造的銅鐘等文物。文件形容有關文物見證了大殿的歷史和拜祭天后的傳統。

文件提到，雖然佛堂門天后古廟經歷過數次修復，但其整體環境和空間布局仍能保持原貌，花崗岩石柱、香閣壁畫、屏風門、木簷板、地磚等建築結構（building fabrics）都保存完好，而該廟周邊環境仍維持原狀，形容是使該廟是本港碩果僅存、仍然靠近海邊的天后廟宇的突出例子。

文件指，過去數十載的天后誕均能吸引數以千計本港各地信眾到該廟祭祀，顯示該廟具重要歷史和社會價值，亦形容「代表了漁民和其他海員社區成員的傳統宗教習俗，體現了天后信仰在香港的重要性。」

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至於前香港中華基督教青年會中央會所，現被稱為「必列者士街會所」（the Bridges Street Centre），建於1918年，是香港中華基督教青年會（YMCA）的第一座總部大樓，購置及建築費由YMCA北美協會以及本地華商合力捐款籌集，包括先施百貨創辦人馬應彪、永安百貨創辦人之一郭樂、香港首名華人立法局議員伍廷芳、香港第一位獲封為爵士的華人何啟、李樹芬醫生等，文件指，華人對該建築物的貢獻不可或缺，顯示華人領導人和商人在20世紀初的影響力愈來愈大。

中央會所為具標誌性的6層建築物，正面對稱，主要由紅磚和混凝土建造，將西方新古典主義元素混合中國本地元素，會所內更有全港首個暖水室內游泳池、體育館和具放映室的禮堂，相關設施仍然保留。文件指，這座建築物的多功能布局是仿照北美其他YMCA，形容相關特點和設備，令中央會所變得更現代化和先進。

中央會所提供廣泛的社會服務，更在日戰時期被徵用作防空救護隊半山區A段總站以收容難民，現時用作社區中心及庇護工場。