城大獸醫課程欠認證　畢業生無法註冊　獸管局稱收審核後盡快審批

城大在2017年度開設獸醫學士課程，第一屆的畢業生將會在今年畢業，惟相關學士學位未有《獸醫管理局(獸醫註冊)規則》認可註冊資格，意味著相關畢業生或未能成為註冊獸醫。



獸醫管理局主席程伯中表示，城大早前已繳請澳洲及英國相關資歷機構的認證，料審核程序在本月完成。他指如城大成功獲認證並向獸醫管理局交報告，管理局會盡快將城大獸醫學士加入認可註冊資格內，「希望可以做到無縫交接。」



不過，倘若城大未能獲得相關認證，管理局會如何應對？程伯中表示，相關問題由城大自行思考，「雖然我哋對城大的課程都有信心。」城大回覆查詢時僅指，該課程正進行認證 （accreditation），學生仍未畢業。



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首批12名學生今年畢業 澳英機構本月完成課程審核

香港過往一直本地獸醫學士課程，直至2017年城大正式開辦六年制獸醫學士課程，首批12名的畢業生將在今年畢業。不過，翻查《獸醫管理局(獸醫註冊)規則》，城大學士課程並非認可註冊資格內，意味著相關畢業生或未能成為註冊獸醫。

獸醫管理局主席程伯中解釋，管理局非審批資歷的機構，即使相信本地培訓的課程水準，但為確保註冊獸醫有一定水準，一般會要求相關人士修讀的課程，須要有國際機構認證才可以在港註冊為獸醫。他引述城大在開辦課程時亦清晰知道相關要求，而該校早前已繳請澳新獸醫管理局理事會（Australasian Veterinary Boards Council）及英國皇家獸醫學院（Royal College of Veterinary Surgeons）相關資歷機構的為課程認證，相關機構亦分別會在上月及今月審核課程。

程伯中補充，獸醫管理局早前已在城大的情況進行討論，並已制定有關時間表，當城大向管理局交出通過審批的報告後，管理局會盡快開會討論將城大獸醫學士加入認可註冊資格內。他希望可以做到「無縫交接」，以免今屆的畢業生有「空窗期」無法投入本地獸醫就業市場。

城大在2017年度開設獸醫學士課程，第一屆的畢業生將會在今年畢業。（資料圖片／張浩維攝）

程伯中：希望本港獸醫達國際水平

被問到倘若城大未能獲得相關認證，管理局會如何應對？程伯中表示，相關問題由城大自行思考，「雖然我哋對城大的課程都有信心。」他重申，管理局相關的要求並非想排除新課程，而是希望本港的獸醫可以維持國際的水平。

他亦透露，以往並非所有有海外認證資格的課程都合資格列入認可註冊資格內，管理局仍會視乎課程的授課言語等再去決定。至於未來會否考慮課程不再局限只有英國、美國、紐西蘭及澳洲等國際機構認證才可加入認可註冊資格，重申不可以代答未發生的事，「但我自己覺得一定會睇。」

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11名應屆畢業生已在漁護署進行實習

記者向城大查詢現時課程認證進度、若未能獲認證後城大的應對，校方表示，該課程正進行認證 （accreditation），學生仍未畢業。

獸醫管理局在2021年曾就獸醫註冊條例提出修訂，容許獸醫課程學生在註冊獸醫的監督下進行獸醫外科行為，而獸醫學生為動物作出任何獲豁免的行動之前，必須徵求動物主人的同意，以及註冊獸醫須就接受其直接持續監督的人士所進行的行動負全責。程伯中透露，11名應屆畢業生早前已在漁護署進行實習，當中包括獸醫化驗所及漁護署動物進出口檢疫等。