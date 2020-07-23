DSE 2020｜城大獸醫系申請人數增逾五成　約33人爭一學位

香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院今日（23日）表示，截至今日學院總共收到1,321人申請報讀新學年的獸醫學學士課程，其中Band A申請人數為 274人，申請人數相較上學年上升逾五成。今年獸醫學學士課程預計將會取錄30至40名學生，以40個學額計算，平均33名申請者爭一個學位。

前德國弗萊堡大學獸醫學系病毒研究所教授Klaus Osterrieder，於本月正式上任為城大賽馬會動物醫學及生命科學院院長一職。（城大提供）

城大賽馬會動物醫學及生命科學院於2016年開辦六年制獸醫學學士課程，學院指獸醫學學士課程的收生人數持續上升，首學年學生人數為12人，第二個學年有17人，上學年為24人。城大獸醫課程去年獲教資會納入為資助課程，可正式透過大學聯招辦法（JUPAS）報讀。

學院表示，截至今日總共收到1,321份報讀2020/2021學年獸醫課程申請，其中 Band A申請人數為274人，相較上學年申請人數上升超過50%。學院指，今年課程預計將會收錄30至40名學生，以40個學額計算，即是平均33名申請者競爭一個學位。

另外，前德國弗萊堡大學獸醫學系病毒研究所教授Klaus Osterrieder，於本月正式上任為城大賽馬會動物醫學及生命科學院院長一職，他表示此時當世界各地齊心抗疫，其研究工作更顯重要，相信學院可充份發揮其「健康一體化」的理念，以及對生物醫學及動物醫學的知識，為社會及大眾作出多方面貢獻。他補充，希望透過學院的專業團隊及課程，提升亞洲在動物醫學教育方面的質素。