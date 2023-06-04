六四34周年｜ 保安局譴責台大研究生協會　指抹黑警方合法行動

今日（6月4日）是六四事件34周年， 台灣大學研究生劉家儀昨日到維園悼念，遭警方以「作出具煽動意圖的作為」理由逮捕。台灣大學研究生協會今日發表聲明稱，劉家儀的悼念行為竟成為香港警方口中的「煽動作為」，協會嚴正抗議警方逮捕的行為。香港保安局發言人今日發表聲明，強烈反對台灣大學研究生協會就警方執法行動，作出毫無理據及失實的指控，並對其罔顧事實、混淆是非、企圖透過抹黑警方合法行動而模糊焦點的行為予以譴責。



保安局發言人嚴正重申，執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及就有關的人士或組織的行為而採取執法行動，與其政治立場或背景無關。香港是法治社會，有法必依，違法者會被依法追究，沒有任何人凌駕於法律之上。

發言人強調，香港居民一直享有受到《基本法》、《香港人權法案條例》及其他相關法律保障的權利和自由。《香港國安法》亦清楚訂明，香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權，依法保護香港居民根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定享有的權利和自由，包括言論等自由。但市民在行使這些自由時，必須遵守法律和在不影響社會秩序和維護國家安全的大前提下進行。

台灣大學研究生協會早前發聲明稱，劉家儀3日身穿燭光「真相」上衣，以膠帶交叉封口，手持六支白玫瑰、四支紅玫瑰，在身上貼上寫有「禁食」的A4白紙，原定於6時4分起絕食89643.4秒，悼念六四事件的死難者，並支持天安門母親。

協會指出，劉家儀只是一位來自香港的台大研究生，更是一位將一生奉獻給追求自由民主的運動者，協會在此向她致上最高敬意，同時嚴正抗議香港警察逮捕的行為。協會密切關注劉家儀的人身處境，也呼籲台大校長能聲援自己的學生，並給予必要協助。