六四34｜外交部駐港公署譴責外國領事館點燭光：將掃進歷史垃圾堆

今日是六四34周年，歐美多國先後表態，美國國務院以國務卿布林肯名義發表聲明，強調受害者的英勇不會被遺忘，另多國駐港領事館亦於FB貼燭光照。

外交部駐港公署發言人晚上發表聲明，認為「美國個別政客及美國、加拿大等個別國家駐港總領館今日上演拙劣政治戲碼，操弄人權等話術工具，和一些反中亂港分子一唱一和，妄圖挑動事端、干預香港事務和中國內政」，對此表示表示堅決反對和嚴厲譴責。

發言人又指，少數外部干預勢力甘當「跳樑小丑」，「執意翻炒已有定論的事件，給中國潑臟水、給香港使絆子，圖謀製造對立、煽動對抗」，又形容是自不量力，「註定被掃進歷史的垃圾堆！」



外交部駐港公署稱，今日之香港，正從由亂到治走向由治及興，「沿著『一國兩制』實踐正確軌道前進。大勢不可逆，人心不可違。」（資料圖片）

發言人表示，新中國成立70多年來取得的偉大成就充分說明，「中國選擇的發展道路完全正確，得到人民群眾堅決擁護。」發言人指，少數外部干預勢力甘當「跳樑小丑」，「執意翻炒已有定論的事件，給中國潑臟水、給香港使絆子，圖謀製造對立、煽動對抗，玩弄意識形態滲透、和平演變這套早就被人看穿的老把戲，純屬蚍蜉撼樹，自不量力，註定被掃進歷史的垃圾堆！」

發言人指出，少數西方國家自身人權「劣跡斑斑」，「特別是美國歷史上犯下種族滅絕、殖民主義的滔天罪行，現實中金錢政治、種族歧視、貧富分化等國內問題痼疾難除，還在全球各地挑起戰火，導致數百萬人家破人亡、流離失所。一些無良政客和個別國家駐港機構選擇性遺忘本國歷史原罪和糟糕人權紀錄，卻熱衷於打著「人權衛士」的幌子對別國肆意攻擊、橫加干涉」，批評美國「何其虛偽、何其雙標、何其可笑！拿著如此漏洞百出的劇本，再怎麼演，也只會更加暴露其假人權自由之名搞政治訛詐、霸道霸凌的醜陋面目。」

發言人強調，今日之中國，正昂首闊步走在以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的新征程上，「今日之香港，正從由亂到治走向由治及興，沿著『一國兩制』實踐正確軌道前進。大勢不可逆，人心不可違。奉勸少數外部干預勢力及美國等個別國家駐港機構認清形勢、改弦更張，恪守國際法和國際關系基本準則，遵守《維也納領事關系公約》規定，立即停止徒勞無功的政治操弄，趁早放棄亂港遏華的痴心妄想，不得以任何形式插手香港事務和中國內政，否則必將遭到14億中國人民的迎頭痛擊！」

▼2023年6月4日 美國駐港澳總領事館及歐盟駐港澳辦事處窗前亮起燭光▼



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