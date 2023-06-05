教育局更新體育指引　35度以上極端酷熱天氣　應避免進行劇烈運動

本港天氣酷熱，教育局更新《香港學校體育學習領域安全指引》，學校應留意天文台警告，當發出酷熱天氣警告，即氣溫達33度或以上，學生應避免長時間在陽光下曝曬，慎防中暑，當極端酷熱天氣下，即氣溫達35度或以上，應避免進行劇烈運動。



隨著疫情稍緩和，全港學校陸續復課，但師生上學前仍要自行快測檢測。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

根據指引，學校應留意香港天文台和環境保護署等發出的資訊或警告，包括空氣質素健康指數、炎熱天氣、酷熱天氣、高溫天氣持續、極端酷熱、寒冷及強烈寒潮等，並按現場的天氣及環境情況，判斷應否按計劃進行、調整、押後或取消活動或比賽。

33度酷熱天氣警告避免長時間曝曬

教師應注意香港天文台發出相關的天氣警告、特別天氣提示及香港暑熱指數，並在活動上作出適當的調節和安排，當酷熱天氣警告，即氣溫達33度或以上、高溫天氣持續或天氣極端酷熱，應提高警惕，避免長時間在陽光下曝曬，慎防中暑或因酷熱而引起不適，學生若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促及神志不清等徵狀，應立刻停止活動，盡快到陰涼的地方休息，並立刻尋求協助，盡快求醫，若在極端酷熱天氣下，應避免進行劇烈運動。

當舉行運動比賽/戶外教育營時，學校應留意就不同天氣情況下所制訂的活動安排，並作出適當的應變措施，確保學生安全。如遇異常天氣情況，學校應向主辦單位或營舍查詢最新資訊，並適時通知相關人士有關安排。