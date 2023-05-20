殺校｜溥仁小學家長、學生請願　教育局：心痛學童天熱下被帶上街

黃大仙獻主會溥仁小學來年小一獲「派0班」，申請「特別視學」亦被拒，今日（20日）早上十多名校友、家長和學生向教育局局長蔡若蓮請願，促當局撤回「殺校」決定。教育局隨後表示，對學童在烈日當空下被帶上街「深表心痛和關注」，又直指家長和校長拒絕進入活動場內等待會面安排表示遺憾。當局澄清，從未向校方表示會到校進行「特別視學」，若校方不滿意結果，可透過正式渠道上訴。



▼5月20日 溥仁小學家長學生及校友向蔡若蓮交請願▼



+ 11

教育局對邀請請願人士進入活動場內遭拒表示遺憾

教育局回覆指，黃大仙獻主會溥仁小學部份持份者早上帶同學童到蔡若蓮出席的活動場外請願，強調他們無事先預約，亦無得到溥仁小學同意，直指對學童在炎熱天氣下被帶上街的做法「深表心痛和關注」，但當局已多番派員接收信件，並邀請他們進入活動場內，在不影響活動的情況下與他們見面，惟相關人士遭拒絕，明言對其決定「表示遺憾。」

當局呼籲家長和校友要以學生的福祉為首要考慮，以理性和具建設性的方式表達意見，並已敦促辦學團體及校方要保障學生福祉、留意有關同學的情緒，按需要提供適切的輔導與支援。

教育局指校方可透過正式渠道上訴 重申從未表示到校「特別視學」

至於會否撤回殺校決定，教育局則指，已審慎考慮溥仁小學提交的「自我評估」報告及相關憑證，本周初亦曾與校方代表及其辦學團體會面，清楚交代局方考慮「特別視學」申請的結果，強調若校方不同意結果，可透過正式渠道上訴。教育局又指，從未向校方表示會到校進行「特別視學」。