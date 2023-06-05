深水埗倫常命案︱融樂會指語言文化成少數族裔求助障礙　支援極少

深水埗桂林街一個唐樓單位今日（5日）發生倫常命案，涉事家庭是南亞裔人士，3名年僅2至6歲的女童慘死，據悉其母親後來承認犯案。

融樂會總幹事謝永齡指，少數族裔家庭在疫情過後面對經濟等多重壓力，心理或精神健康有很大影響，而針對他們的精神健康服務又少之又少，更重要的是即使有服務提供，但礙於語言不通或文化差異下，往往在有需要時亦不會向別人求助，獨自面對問題，最後釀成慘劇。



謝永齡指，少數族裔家庭在疫情期間身體外、精神及心理健康亦有很大影響，他指少數族裔家庭大，但不少經濟能力差。他提到，過往的調查中揭露疫情期間，有一半的少數族裔受訪者面臨失業問題，居於細小的空間環境，母親多數要長期要照顧小朋友，面對非常大精神壓力，「空間細小，又要面對家庭重擔，精神健康點會好。」久而久之承受不到累積的壓力，便有機會情緒崩潰。

針對少數族裔精神健康服務「近乎沒有」

謝永齡續指，本港的精神健康服務本來已經不多，礙於言語不通等因素，難以接觸到相關的資訊，而針對少數族裔的精神健康服務更是「近乎沒有」，即使出現問題亦求助無門。更重要的是少數族裔的文化差異下「社會封閉得好緊要」，特別是女性在傳統少數族裔家庭中較難得到尊重，通常都不願揭露需要別人協助，求助意欲甚至比香港人更低，即使有求助的途徑亦未必會主動尋求協助。

謝永齡認為，要確切幫助少數族裔的有需要人士，要讓他們了解到求助的重要性，甚至要返過來以外展隊等方式，主動尋找有需要協助的少數族裔的人士，說服他們使用服務。