深水埗今早發生倫常命案,3名年僅2至6歲的小姊妹慘死。小姊妺的姑母案發後趕到醫院,她指稱胞弟與弟婦已經分居1年,並不同住,正爭奪撫養權,不明白女事主何以殺死3名幼童,更質疑她有精神問題。



女事主的家姑由警方車輛送到醫院,她到達醫院時甚為激動,向在場傳媒說:「My brother and she were not living in one house ….one year they are separated from each other.(我弟弟和她已經不住在同一間屋,雙方分開已經一年)。」又表示其弟弟正爭取3名姪女的撫養權,正等待法庭判決,不明白女事主何以殺害3女,「I don’t know why she killed them, she killed 3 of them.(我不明白她為何殺了他們,她殺了3人。)」她指胞弟是與自己母親同住,並不與4母女同住。

在場記者問姑母,女事主是否有精神問題?她答:「yes, the kid’s mother.(是的,孩子的母親)」

3名女童的姑母在醫院表示胞弟與弟婦已分居一年。(黃學潤攝)

女事主黑布蒙頭被警員帶走。