銅鑼灣刺警案後　女生網上留言：我死前畀我殺一隻狗　認煽動候判

男子梁健輝前年七一在銅鑼灣刺傷警員後自刎，翌日一名女大專生在各大社交媒體留言：「如果香港有M82就好，M24都好」，又自稱「本人乃恐怖分子，支持以最暴力行動，以示革命之心」、「我死之前比(畀)我殺一隻狗」。該女大專生今（5日）於區域法院承認「煽惑他人有意圖而導致他人身體受嚴重傷害」罪，法官下令其還押至7月19日判刑。



被告葉倩敏（22歲），承認於2021年7月2日，在香港意圖使警務人員身體受嚴重傷害，而煽惑他人非法及惡意導致上述警務人員身體受嚴重傷害。

2021年7月1日銅鑼灣崇光百貨外發生刺警事件。(詳看下圖)

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在元朗人公海群組留言

案情指，被告於七一刺警案後翌日，曾在一個名為「元朗人公海!! 721 第23個月!! 」的Telegram公開群組，留言：「71、101係殺狗好日子」和「其實開花已經冇用，係香港玩M82（槍的型號）就好X正」，意指要在特定日子把警員殺掉，以及對在示威中執勤的警員使用槍枝。被告又向其男友稱：「因為我真係想死」、「我死之前 比(畀)我殺一隻狗」及「我要攬埋佢哋死」等，但對方叫她不要這樣做。

曾在社交媒體稱支持最暴力行動

被告又曾在逾1200名追蹤用戶的個人Facebook發文，表示：「其實無嘢值得我哋喊 其實有嘢值得我哋學」、「X你老母 如果香港有M82就好 M24 （槍的型號）都好」。此外，被告亦在其公開的Instagram帳戶，聲言：「本人乃恐怖分子，支持以最暴力行動，以示革命之心，所有阻膠、泛民、捉鬼黨一率死X開，僅此」。控方形容，被告此話意思是要用「恐怖分子」的身份支持以 「最暴力行動」、「革命」等破壞香港法律與秩序。

女被告葉倩敏在區域法院承認煽動罪。

被捕後稱貪玩及衝動犯案

警方兩天後拘捕被告，但當時已不見她的Instagram帳號。她先後3次進行錄影會面，承認她相關Telegram、Facebook及Instagram帳號的用戶，解釋稱因貪玩或一時衝動犯案。

另涉發布警員資料被判緩刑

庭上透露，被告另因發布警員及其家人的個人資料，違反高等法院警員「起底」禁制令，被判囚21日、緩刑1年。控方指，被告在干犯本案時，並沒有緩刑令在身，不涉違反保釋條件。

案件編號：DCCC 160/2022