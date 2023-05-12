留加維修工認連登發煽動言論　求情稱襲警及官帖文無回應　囚11月

留學加拿大的維修工人，涉接連在連登討論區發表多則煽動帖文，包括呼籲他人傷害警員及法官，及到處「播毒」等，維修工今（12日）在區域法院承認控罪，其律師求情指，被告涉襲擊警員及官員的帖文，網上反應冷淡，並沒有回應；反而有關疫情的帖文才有較大迴響，有約3500正評，又指被告只是透過網上平台宣洩不滿情緒。法官亦認為被告被捕後已汲取教訓，但指他非單一帖文，而是不斷留下訊息，並進一步提升激進程度，判他入獄11個月。



被告鍾志超，32歲，維修工人，承認一項「煽感他人有意圖而導致身體受嚴重傷害」、一項「煽惑他人有意圖而傷人」及一項「煽惑他人使其他人蒙受感染的危險」罪。

被告鍾志超在區域法院承認3項煽動罪，被判入獄11個月。

只想透過網絡宣洩不滿情緒

代表被告的大律師關百安求情時透露，被告在加拿大大學畢業後返港，在父親的冷凍工程公司工作。他又代表被告就本案致歉，指被告只是透過網絡宣洩不滿情緒，承認帖文內容令人反感，有嚴重性和危險性。

煽動散播病毒才有較多人回應

律師指出，涉及煽動殺害法官和襲擊警察的帖文，未有回應，反而是煽動散播新冠病毒的帖文，才有較多人回應，相關正評合共約3500多個，且案發時Omicron毒性較輕。若有人受煽動，其影響亦較輕微。

官指被告播毒言論連續及積極鼓勵性

法官判刑時指，就煽動殺害法官和襲擊警察的帖文，沒引來回應，內容亦無具體計劃，但有關煽動散播新冠病毒的言論，則是連續和有積極鼓勵性，亦引來千多個正評，被告更非單一帖文，而是進一步留下訊息，進一步提升激進程度。考慮到被告認罪有悔意，經過是次慘痛的教訓，相信他重犯機會不高，因此酌量減刑，判他就三罪囚11個月。

曾發貼文籲殺法官

案情指，有網民於2021年5月29日，在連登討論區發表題為「律政司絕不姑息恐嚇法官的嚴重違法行為」的帖文，被告以帳戶名稱「雲海」作評論，表示「殺曬d法官就岩」。

2021年七一刺警案後再發帖

此外，同年7月1日發生男子梁健輝襲擊警員並自殺事件。被告同月7日再發佈題為：「我諗到一個方法分散班狗」的帖文。被告及後並作出評論，包括「就係大家每日都係唔同地方悼念梁烈士 咁班狗就要日日係全個香港罰企…..到時分散曬再殺就容易好多了」、「仲有唔一定要用刀既可以 試下練射箭呀咁」。

去年再就新冠肺業發多個帖文

於2022年2月7日 ，被告在連登發表題為「其實與病毒共存個權係我地自己身上」的帖文，其後並作出評論，包括：「只要大家中左招四圍傳 基本上港共點玩都唔夠你玩」、「我最近有d喉嚨痛 我都已經身先士卒去左好多間藍店

借廁所」。警方經調查後，被告於2022年2月11日被警員拘捕。

案件編號：DCCC 514/2022