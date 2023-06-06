今年首季增96宗愛滋病病毒感染個案　近八成經性接觸傳染

衞生署衞生防護中心於今年第一季接獲96宗感染愛滋病病毒新增個案，比去年同期的85宗，增幅約12.9%。新感染個案中，逾六成人透過同性或雙性性接觸受感染，不足兩成透過異性性接觸受感染。另外，愛滋病個案新增35宗，比起上年同期18宗增加了約一倍，逾半亦是透過同性或雙性性接觸受感染。



衞生署衞生防護中心於今年第一季接獲96宗感染愛滋病病毒新增個案。（資料圖片）

衞生防護中心今日（6日）公布，，今年第一季接獲96宗感染愛滋病病毒新增個案，涉及87男9女，其中58人（60.4%）透過同性或雙性性接觸受感染，19人（19.8%）透過異性性接觸受感染，即近八成新增個案均由性接觸傳染。另2人（2.1%）透過注射毒品受感染，1人（1%）在香港以外地區透過輸入血液或血製品受感染。餘下16宗個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。自1984年以來，本港愛滋病病毒感染呈報個案累積至11,737宗。

新增個案的主要呈報來源分別是公立醫院、診所及化驗所，佔49宗（51%）；14宗（14.6%）個案來自私家醫院、診所及化驗所，12宗（12.5%）個案來自衞生署愛滋病服務組。此外，有72名新增感染者（75%）已到衞生署或醫院管理局轄下的愛滋病專科服務接受治理。

愛滋病個案方面，季內新增35宗，其中19宗（54.3%）透過同性或雙性性接觸受感染，15宗（42.9%）透過異性性接觸受感染，1宗（2.9%）透過注射毒品受感染。該季最常見的愛滋病界定疾病仍然是肺囊蟲肺炎。自1985年以來，本港愛滋病確診呈報個案累積有2 417宗。

衞生署衞生防護中心公布，今年第一季新增35宗愛滋病個案。（視覺中國）

衞生防護中心表示，愛滋病是由愛滋病病毒引致，性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，市民應恆常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的風險。及早接受抗愛滋病病毒藥物治療，可有效避免發病成為愛滋病患者及預防其他併發症。

中心指，終生的抗愛滋病病毒藥物治療適用於所有愛滋病病毒感染者，可大幅改善其健康及存活率。感染者接受治療後如能持續抑制病毒以達至無法檢測的水平，就不會透過性接觸傳播愛滋病病毒，即「測不到＝傳不到」。

衞生防護中心呼籲，曾進行不安全性行為的人士應及早接受愛滋病病毒抗體測試，高風險群組更應定期測試。曾有性行為但不屬於高風險群組的人士亦應最少檢查一次。他們可在愛滋熱線網站或致電愛滋熱線（2780 2211），預約接受免費、不記名及保密的愛滋病病毒抗體測試。