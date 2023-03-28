亞洲首辦同樂運動會11.3香港舉行　推多元共融　為愛滋病者悼念

第11屆同樂運動會將於11月3日至11日一連9日舉行。主辦單位於今日（28日）公布運動會伴隨的文藝活動詳情，當中包括一連三晚的音樂晚會系列、視覺藝術展覽、紀念展，以及一系列伙伴合作活動和派對。活動以多元共融為目標，旨在慶祝全球民眾與性小眾的豐富文化。



為愛滋病患者舉行紀念活動

主辦方表示，同樂運動會於11月4日開幕日早上，大會將舉辦「彩虹跑」，活動後將設有悼念儀式，邀請本地關注愛滋病組織代表出席，以紀念因愛滋病與相關疾病逝世人士。

同時，主辦單位亦與多個本地關注愛滋病組織攜手，在7月舉行掛被製作工作坊，以「邁向三零」為主題，響應聯合國愛滋病聯合規劃署2030年目標：「零新感染、零標籤、零愛滋病相關死亡」，成品將於同樂運動會會場展出，紀念受愛滋病摧殘的民眾。

變裝女王同志舞團獲邀演出

主辦方續指，運動會期間將一連三晚舉行音樂晚會，並邀請多個本地及國際流行樂、舞蹈、古典樂和表演藝術團體演出，陣容鼎盛，包括澳洲變裝女王 Courtney Act、男同志合唱團 Hong Kong Gay Men's Chorus、柬埔寨首個同志舞團 Prumsodun Ok and Natyarasa等。

此外，主辦單位聯同The Hong Kong Arts Collective 合辦「年輕藝術家展覽」，展出多位35歲以下藝術家以不同媒介創作的作品，展覽將於11月4至11日於香港歌德學院展出，並於11月6日設開幕活動。

林敏蕙：讓多元共融展現於行動

同樂運動會聯席主席林敏蕙表示，同樂運動會將通過慶祝多元、大愛、共融，向世界展示香港充滿生命和活力的一面。她又指，希望運動會讓所有人得到應得的肯定，讓多元共融能展現於行動。

同樂運動會聯席主席朗雅侖則稱，喜見活動得到香港各界支持，當中包括200名義工、多個跨國企業、商會、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、多所高等學府及文化藝術團體亦協力讓運動會成功申辦。

他又提到，同樂運動會得到眾多團體支持，顯示社會對活動愈趨認同和支持，並提供平台宣揚體育對日常生活和經濟的正面影響。

香港在2017年擊敗17個城市、取得第11屆同樂運動會（Gay Games 11）的主辦權，同時亦是亞洲首辦，原定於2022年11月舉行；可是遭遇一波三折，曾被立法會議員何君堯形容為「有失體面」；繼而是國安法實施後，台灣代表團以「安全」理由退出，再因疫情關係，運動會宣布延期一年⾄2023年11⽉舉⾏

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