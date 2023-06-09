福島核災｜海鮮業界指生意跌三成　籲政府加強抽檢　立法禁進口

日本今年夏季之前會把福島第一核電廠核廢水排放至太平洋，香港海鮮業聯合總會主席李彩華認為，本港仍可進口褔島以外的海產，但消息一出已削減市民對日本海產的信心，又提及生意因此大跌三成。對於早前福島海灣魚內「銫」含量超標約180倍，他呼籲市民不需對數字過於敏感，相信實際含量對人體影響不大，又希望政府加強對日本進口海產的抽檢及化驗，一旦超標隨即立法禁止進口。



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李彩華接受商業電台節目《在晴朗的一天出發》訪問表示，業界目前應已開始準備不進口日本褔島附近的海產，但他認為距離較遠的和歌山海產及其他縣市的海產仍可進口。他指，海洋生物寄居指定地方之後，大多不會周圍游走，相信不會影響褔島以外的地方海產：「嗰啲魚喺嗰度生產，同個食物鏈有關係，多數聚居喺嗰度附近，就唔會游曬第二度地方。」

日本海產比例佔少數 以貝類及鮑魚為主

李彩華又提及，本港目前處於休漁期，或較多進口日本海產，但休漁期過後，本地產量增加，則毋須進口日本海產，相信對主打日本料理影響較大。他指，指日本進口海產佔香港僅很少比例，魚類尤其少，多為貝類及鮑魚，認為停止進口日本海產對香港影響並不大，香港仍可以進口東南亞海產作為代替品。

不過，他直言，日本排放核廢水消息一出，影響市民對水產品的信心，對本港漁業影響甚大，其生意額大跌三成，尤其是魚類海產銷售量大跌。他表示，希望政府加強對日本進口海產的抽檢及化驗，倘發現超標，隨即立法禁止進口。

▼3月17日 日本派代表到港解釋福島核污水排放安排▼



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環境及生態物流局局長謝展寰日前於報章撰文，表明日本一旦啟動福島核電廠的廢水排放計劃，特區政府必定會採取嚴厲措施，禁止福島一帶沿岸最高風險縣份的水產品的進口，並對其他有風險縣份水產品的進口實施嚴厲管制。他提及東京電力公司上月在福島海灣內捕捉的一條魚體內放射性元素「銫」含量超標約180倍。

李彩華表示，超標約180倍的「銫」含量以微克作為單位，認為比例十分之少，呼籲市民不用擔心，「唔需要對數字咁敏感」，只是法例上招標，對人體影響不大。