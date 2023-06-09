日本將排核廢水　謝展寰：擬禁福島沿岸高風險縣份水產品進口

環境及生態物流局局長謝展寰在報章撰文，指一旦日本啟動福島核電廠的廢水排放計劃，特區政府必定會採取嚴厲措施，禁止福島一帶沿岸最高風險縣份的水產品的進口，及對其他有風險縣份水產品的進口實施嚴厲管制。



日本東京電力公司本月5日開始向福島第一核電站核污染水排海隧道中注入海水，為啟動「核廢水」稀釋入海計畫做準備。香港作為日本農林水產品最出口地，特區政府亦多次表態反對計劃。近日福島核電站港灣有海魚驗到輻射超標180倍，多名立法會議員要求政府加強檢測並禁止進口福島周邊地區的海產。



此外，特區政府亦擬對其他仍可進口的日本食品加強檢測，食安中心4月中起逐步加強對日本進口食品的輻射檢測，特別是增加水產食品的檢測和針對特定放射性核素的測量。

他在《大公報》的撰文中，批評日本政府無視國際社會的強烈關切，一意孤行強推福島核廢水排海，違背國際法義務，危害海洋環境和公眾健康，絕非負責任國家行為。

建議日本把經處理核廢水作灌溉用

謝展寰稱，曾告訴日本駐港總領事，本港正計劃為經淨化的生活污水尋找用途，如為花木灌溉或清潔地方等，若日本政府對經處理的核廢水安全有信心，理應在本國尋求如灌溉或其他用途，而不是排入公海，引起大範圍食物安全的風險。

他續稱，會與本地相關業界，包括日本食品進口業界和餐飲業界等保持聯繫，讓業界更好掌握排放計畫最新情況，及政府為保障食物安全而可能會採取的進口管制措施。他早前與本地漁民團體代表會面，有漁民擔心排放計劃會影響市民對水產品信心，影響生計。

港日距離遠 料直接影響不大

不過，謝展寰預計香港與日本距離甚遠，估計本港一帶水域受核廢水直接影響的風險不大，萬一因廢水排放導致市民對水產需求大減，嚴重影響漁民生計，甚至要轉型，可以透過現有的貸款計畫及「漁業持續發展基金」為本地漁民提供財政支援。