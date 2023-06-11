大灣區青年實習計劃啟動　參與者嘆港生活壓力大　盼到內地生活

到大灣區就業成為港人未來發展的選擇。港府與廣東省政府合作推出的「粤港澳大灣區香港青年實習計劃」，今日（11日）於灣仔舉行啟動禮，計劃為18至30歲青年提供內地實習的機會。有參加者認為香港生活壓力大，視計劃為「踏腳石」，嘗試於內地工作，希望長遠於當地生活，認為生活節奏會「慢啲」、「舒服啲」，而且人文氣氛更濃厚。



計劃共有18間非政府機構參加，合共舉辦25個內地實習項目，提供文化、新媒體、人工智能、藥業等範疇職位，實習為期3至8個星期。工作地點涵蓋8個大灣區城市，包括中山、佛山、廣州、惠州、深圳、珠海、東莞及江門。

參與者盼長遠到內地生活

有參加者望計劃能成為到內地生活的「踏腳石」。現年27歲，任職工程相關工作的麥小姐表示，參加計劃是希望能嘗試更多不同類型的工作，如到廣州參與創意媒體相關工作，形容是「試水溫」。

問到大灣區吸引之處，她指香港工作壓力較大，更憧憬當地「慢啲」、「舒服啲」的生活節奏及濃厚的人文氣氛，希望日後也能從事感興趣的工作。她表示，計劃日後能移居廣州、雲南等地，並直言不打算到北京、上海等大城市，因「同在香港生活沒差別」。惟麥小姐現時未能在找到心儀職位，她表示，若今年未獲得實習機會，將計劃明年再參加。

此外，亦有大專生透過學校得悉相關計劃，望能透過是次機會為未來職業鋪路。就讀中文大學專業進修學院一年級的廖同學表示，因考慮未來轉讀商科，因此透過計劃申請金融相關職位，未來一個月會到廣州擔任銀行文員工作。她希望透過是次機會，賺取經驗及鍛鍊個人獨立能力，惟現時未有考慮長遠到內地工作，未來會繼續留港工作。

青年發展委員會副主席梁毓偉表示，是次計劃旨讓參加者加深對內地職業文化、市場及生活上的了解。他又指除了到內地實習，亦鼓勵更多大學生到海外交流及實習，吸收經驗。

此外，民政及青年事務局青年專員劉家麒亦指，希望參加者能透過計劃了解大灣區在這三年的變化，並希望他們能將所學到的帶回香港。