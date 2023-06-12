27歲女癌症復發命懸一線急籌200萬試新療法　樹仁管理層探訪打氣

原任職英文老師、27歲的Sasha（黃莛恩），去年確診患淋巴癌第四期，原以為經歷化療後康復在望，豈料天意弄人，近日獲告知再度復發，急需接受CAR-T細胞療法續命。

不過，醫療費昂貴下，她坦言積蓄早已耗盡，盼獲善心人合力捐助約200萬元治病，以對抗癌魔。她昨晚（11日）於網上發起眾籌，「CAR-T是我打嬴淋巴瘤嘅唯一希望。」不少網民紛紛送暖打氣，其母校樹仁大學的管理層今日亦往醫院探訪，又表明大學校友將全力聯繫，及呼籲校友參與捐款。



原任職英文老師、27歲的Sasha（黃莛恩），去年確診患淋巴癌第四期，原以為經歷化療後康復在望，豈料天意弄人，近日獲告知再度復發，急需接受CAR-T細胞療法續命。（Sasha眾籌網頁照片)

Sasha 昨日於社交平台及眾籌網站撰文，急求善心人捐款協助抗癌。（Sasha眾籌IG截圖)

Sasha 昨日於社交平台及眾籌網站撰文，急求善心人捐款協助抗癌。今年27歲的Sasha，去年12月不幸確診罕見的淋巴瘤（PMBL)第四期。她指，一直樂觀抗癌，已接受六次化療，原以為多做一次化療即可痊癒，詎料事與願違，病情竟再度復發，腫瘤重新快速生長。Sasha引述醫生指，接受二線化療及骨髓移植，很大機會未必奏效，「我唯一的希望只得嵌合抗原受體T細胞療法 (Car T)。」

不過，相關療法造價昂貴，需要近200萬元，Sasha亦坦言未能負擔：「爸爸媽媽自小離異，我爸爸疫情期間沒有收入，我媽媽係巴士司機，一個人養大我哥哥、妹妹同我。 治療嘅期間我無辨法工作，應付日常開支同藥費已經用哂我嘅積蓄，我哋無能力負擔咁昂貴嘅醫療費。」抗癌路滿佈荊棘，但她未言放棄：「 Car T 係我打贏淋巴瘤嘅唯一希望。」

Sasha是樹仁大學的校友，畢業時在校園留倩影。（Sasha眾籌網頁截圖)

雖然躺在病床上，她對世界仍有無限憧憬，盼康復後可重執教鞭，以生命影響生命。（Sasha眾籌網頁截圖)

樹仁大學協理副校長（學生事務）葉秀燕今日亦代表校方探訪Sasha。（新傳網FB圖片)

雖然躺在病床上，她對世界仍有無限憧憬，Sasha原本是一名英文老師，她自白道：「我透過呢份工作多咗好多人與人之間有意義的聯繫。我想繼續用我嘅熱情，用英語作為第二語言去教更多同我一樣嘅年輕人同成年人。我相信透過學習語言可以接觸到世界更多美好嘅事物。我仲好年輕，我相信我總可以接觸到更多的學生，總可以學習更多更多既事。」

不少網民紛紛轉載其眾籌帖文，又留言為其集氣，亦有不少善心人表明已捐款支持，祝願她努力抗癌，戰勝病魔。她回覆時更致謝一眾網友，表明不會放棄。樹仁大學協理副校長（學生事務）葉秀燕今日亦代表校方探訪，為其打氣及了解需要，又表明大學校友會將全力聯繫和呼籲眾校友參與捐款。

Sasha眾籌網頁：按此