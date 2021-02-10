港大首引入活體藥物CAR-T細胞治療　助沙排港將劉梓浩戰勝血癌

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-02-10 22:18

25歲香港沙灘排球代表劉梓浩（Kelvin）前年參加雅加達亞運沙排賽期間，突然不適，其後確診患上白血病，接受治療後不幸復發。港大醫學院與瑪麗醫院合作，成功為劉梓浩進行嵌合抗原受體細胞（CAR-T細胞）治療，劉接受治療後病情轉好，亦無出現嚴重併發症，他是香港首次在臨床試驗外，利用CAR-T細胞技術治療血癌患者。醫療團隊認為CAR-T細胞治療是未來治療癌症的新方向。

港大醫學院與瑪麗醫院合作，成功為患上B細胞急性淋巴性白血病的前港隊沙排代表劉梓浩（中）進行嵌合抗原受體細胞（CAR-T細胞）治療。（黃偉民攝）

港大醫學院與瑪麗醫院合作，成功為患上B細胞急性淋巴性白血病的前港隊沙排代表劉梓浩進行嵌合抗原受體細胞（CAR-T細胞）治療，並於今日（9日）召開記者會，講解治療技術。劉梓浩自2018年確診白血病後，曾接受化療及家人的骨髓移植，惟2019年復發，團隊遂建議他進行CAR-T細胞治療，現已痊癒。

前港隊沙排代表劉梓浩在2018年被確診患上白血病。（黃偉民攝）

涉及基因改造技術

港大李嘉誠醫學院內科學系血液腫瘤科及造血幹細胞移植科名譽臨床副教授沈佩妍表示，以傳統方式治療復發性急性淋巴白血病或淋巴瘤的療效不顯著，但最新技術CAR-T細胞治療屬「活體藥物」，先從病人血液中提取「免疫T細胞」，透過基因改造技術在T細胞加入「嵌入抗原受體」，令T細胞能辨別癌細胞，再將其回輸病人體內，便能鎖定癌症位置將其消滅。

港大李嘉誠醫學院內科學系血液腫瘤科及造血幹細胞移植科名譽臨床副教授陳守仁表示，CAR-T細胞治療有機會出現嚴重併發症，例如細胞因子釋放綜合症，以及免疫效應細胞相關的神經毒性綜合症，嚴重者可出現失語、影響血壓及多重器官衰竭等問題，徵狀是寫字有困難，故團隊要求劉梓浩每日寫自己的地址作觀察。

流程複雜 治療費高達260萬元

團隊表示，CAR-T細胞治療因牽涉複雜流程，製造期需6至8個星期，亦需要審慎標記「身分鏈」追蹤所屬病人，並確保運送過程安全，而且目前只有外國具備合適的化驗室處理過程，故費用昂貴，而劉梓浩的治療費用便已高達260萬元。陳守仁教授指， 目前港大細胞治療實驗室與科學園合作，興建跨學科研究大樓，預計今年底或出年第一季完成，並投入服務。

劉梓浩出席記者會，公開感謝眾籌醫藥費給他的所有市民，他形容回輸過程僅數分鐘，而且沒有任何不適，故他過程中仍能與醫護談笑風生。目前他已出院3個月，疫情下未敢外出太多，有在家做運動，但坦言未有計劃復出，日後或會轉跑道擔任導師，培訓青年參加亞運，希望他們為自己圓夢。