法官陳嘉信涉司法抄襲　湯家驊：側重陳述一方令人感覺不公正

《港區國安法》指定法官陳嘉信連日來被揭審理至少四宗案件時，涉及「司法抄襲」（Judicial copying），其中一宗侵權案判辭，98%都是來自原告陳詞。本身是資深大律師的行會成員湯家驊指出，「copy and paste」（複製及貼上）本身沒有問題，因判辭中的法律用字及案例必須準確，所以會複製雙方陳述，認為做法普遍；但如判辭果只側重一方，就可能予人觀感不公。



大律師公會主席杜淦堃表示，香港司法機構的工作量，長期以來比鄰近國家多，法官一直面對沉重工作壓力。



法官陳嘉信。（資料圖片）

就法官陳嘉信涉及「司法抄襲」，上訴庭已下令重審有關案件，並引用終院案例指，法官在審理案件時應有獨立思考，大量抄襲其中一方陳詞，難免會引起外界懷疑該法官有否考慮另一方的理據。

湯家驊認為，將Judicial copying意會成「司法抄襲」並不正確，法庭訴訟涉及複雜而冗長的文字，亦有大量法律字眼，控辯雙方會援引不少案例，為確保用字準確無誤，會複製（copy）雙方陳述文字加入判辭，因此「copy and paste」（複製及貼上）本身並沒有問題。

行會成員、資深大律師湯家驊。（資料圖片）

引述若側重一方或予人觀感不公

不過，湯家驊指如果判辭中側重援引其中一方陳述，會予人觀感上出現偏頗，當有人感覺不公正，便會以此作為上訴理據，上訴庭會再考慮是否發還重審。

終院首席法官張舉能對涉事法官作出「嚴肅訓誡」，湯家驊指，根據《基本法》法官享有終身制，「基本上唔可以炒魷魚，訓誡已經係唯一最嚴厲處理，其實際效果有機會影響晉升機會」，但他認為事件「最無辜」是控辯雙方，「重審又要計律師費，又要時間」。

大律師公會主席杜淦堃。（廖雁雄攝）

大律師公會：法官一直面對沉重工作壓力

大律師公會主席杜淦堃表示，不會評論個別案件，但認為長期以來，香港司法機構的工作量比鄰近國家多，法官一直面對沉重工作壓力，業界繼續支持司法機構的工作，將對香港保持亞太地區爭議解決中心的地位無往而不利。