入境處WhatsApp求助熱線啟用兩個月錄1749宗查詢　僅一成屬求助

「香港國際旅遊展」周四（15日）開鑼，入境處在全面通關後首次參展，向業界及市民介紹資訊，並聯合外交部駐港派員公署現場舉行講座。入境處總入境事務主任（國際協作）蔡宇飛表示，入境處「協助在外居民小組」今年截止5月31日，已錄得1,103宗求助個案，當中逾一半為遺失旅行證件。他指，入境處接獲求助後會轉介至國家駐外領事館，在數日內發出緊急旅遊證件，提醒市民外遊時切記分開放好旅遊證件副本。



至於今年4月新設的1868 WhatsApp求助熱線，短短兩個月內已錄得1,749宗個案，不過當中僅一成確實為外遊求助，其餘為護照申請等查詢。他呼籲市民經一般熱線取得資訊，以免影響直正需要求助的外遊港人聯絡。



國家駐外領事館助港人發出緊急旅遊證件

入境處在全面通關後首次參加「香港國際旅遊展」，攤位放有多塊展板，向市民教導外遊求助方式，包括1868 WhatsApp、入境處流動應用程式等。亦有展板列明「祖國在你背後」，入境處總入境事務主任（國際協作）蔡宇飛表示，內地一直秉持「港人安全無小事，同袍利益重泰山」的理念。

蔡解釋，特區護照持有人作為中國公民，可獲國家領事保護及服務，例如旅行時丟失護照，入境處接獲求助外會在半日內，轉介至國家駐外領事館，在數日內發出緊急旅遊證件，或遇到大型事故時，外交部駐港特派員公署亦會協助撤離危險地區。「所以我哋亦強調我地出外旅遊，國家其實作為好強既後盾，幫到我哋香港居民有事喺上黎，可以協助到我哋。」

蔡舉例指，疫情初期爆疫的日本鑽石公主號，在國家支持下成功安排包機，將193名港人由橫濱送返本港。至於需要當地留醫或隔離的居民，入境處職員亦留守日本，與國家大使館繼續提供協助，直至最後一位康復者回港。此外，今年4月蘇丹內戰亦同樣有撤離的安排。

入境處總入境事務主任（國際協作）蔡宇飛。（劉鑫梅攝）

料全年將收到約2700宗港人外遊求助

蔡宇飛又表示，「協助在外居民小組」今年截止5月31日，共錄得1,103宗求助個案，當中遺失旅行證件佔逾一半，達618宗，其次為住院、患病或死亡，亦有311宗。他估計，視乎航班恢復速度，全年將收到2,600至2,700宗求助。

1868 WhatsApp熱線僅一成為求助個案

小組在今年4月3日亦增設1868 WhatsApp求助熱線，方便港人在海外遇事時求助。截至5月31日，入境處已錄得1,749宗個案，不過僅得207宗為求助個案，其餘近九成屬於服務查詢，包括身份證、簽證等申請。蔡呼籲市民經一般熱線查詢，「以免影響需要求助嘅港人聯絡。」

澳洲維多利亞省斯特拉夫梅頓4月發生嚴重車禍涉及港人



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分開放好旅遊證件副本

有見全球疫情漸退及暑假將至，蔡宇飛分享外遊五大錦囊，包括注意「外遊警示制度」了解目的地安全風險、分開放好旅遊證件副本、全程與親友保持聯繫、了解外地交通規則、預先計劃行程。他特別提醒「港車北上」或出外自駕遊的港人，內地與部份國家的道路設計與香港不同，須預先了解當地的交通規則，注意行車安全。

「協助在外居民小組」500人隨時候命

蔡並表示，「協助在外居民小組」的後備支援隊伍共有500人，每日隨時候命，以迅速接聽求助電話，甚至派員到當地提供協助。為提升小組專業水平，今年3月更開辦專業課程，40名入境處人員完成培訓後，獲得資歷架構第四級，即等同於副學士及高級文憑學歷。他感謝外交部駐港特派員公署，派員為職員講解領事保護及外交等知識。