入境處宣布6.19起外傭、外勞、來港升學簽證　須申報刑事紀錄

因「基因編輯嬰兒」被判囚的南方科技大學前副教授賀建奎今年初自爆成功申請「高端人才通行證計劃」引起熱議。入境處今日（24日）宣布，由6月19日起調整簽證／進入許可申請的流程，申請受養人、外籍家庭傭工、輸入勞工、學生、受訓及工作假期計劃，必須在申請申報是否有刑事定罪紀錄。



消息人士表示，自今年2月調整「高才通」須申報刑事紀錄時，政府已有意擴展至所有簽證類別，基於籌備需時至今日才正式公布，將會「一刀切」處理所有簽證申請。



入境處。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

入境處表示，將於6月19日起調整其他簽證／進入許可，包括受養人、外籍家庭傭工、輸入勞工、學生、受訓及工作假期計劃的入境申請流程，申請人必須在申請相關入境簽證／進入許可時申報是否有刑事定罪紀錄。

入境處指，是次調整並不包括延長逗留期限的申請流程，亦不包括現時已在港工作的外籍家庭傭工與同一僱主續約或完成現有合約的剩餘／延長期限及在港轉換僱主的申請流程。就過渡安排，於6月18日或之前送抵入境處的申請，不論申請人有否申報是否有刑事定罪紀錄，入境處仍會處理該申請。

入境處重申，一直嚴格審批每宗簽證／進入許可的申請，並會不時調整工作流程和檢視申請所需的資料。

曾涉編輯嬰兒基因而入獄的內地學者賀建奎，今年初透露成功透過「高才通」計劃取得來港工作簽證，引發爭議，最終由入境處宣布「DQ」其資格，政府其後調整「高端人才通行證計劃」的申請流程外，所有申請人必須在申請時，申報是否有刑事定罪紀錄。