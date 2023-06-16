「賞你遊澳門」買一送一船票優惠不再延長　本月底結束

香港與澳門恢復通關近半年，澳門旅遊局表示，由於香港旅客量已回升至疫前的逾八成，「賞你遊澳門」買一送一船票優惠不會再延長，於本月30日結束。



「賞你遊澳門」優惠將於本月底結束。（資料圖片）

澳門旅遊局今年1月13日起推出「賞你遊澳門」優惠，香港旅客留澳一晚或以上，可享用跨境渡輪或巴士「買去程送回程」的買一送一票價優惠。優惠期原定三月底到期，其後再延長至本月底。

澳門旅遊局副局長許耀明今日出席活動時表示，澳門的香港旅客量恢復速度不錯，已回升至疫前2019年的逾八成，長遠而言是需要市場自身支撐旅遊業，所以不會再延長「賞你遊澳門」買一送一船票優惠。

至於針對海外旅遊的機票買一送一優惠則會繼續。（資料圖片）

國際旅遊平均每日3千人次 澳航機票買一送一優惠持續

至於海外旅客方面，許耀明稱，現時日均國際旅客約有三千人次，正處於上升趨勢，所以針對吸引外國旅客的措施不會停，如在澳航推出機票買一送一優惠，又正與其他航空公司商討，期望推出不同優惠等，吸引更多海外旅客來澳。

許耀明表示，當局七月初會再到香港一個大型商場做推廣活動，七月中會轉到韓國首爾做另一場「路展」，往後會到東南亞其他國家包括新加坡、馬來西亞等，希望在今年第三季在各地推廣澳門旅遊。

對於未來旅客量預測，許耀明表示，根據目前數據，本月總體日均旅客量約五萬人次，與五月數據持平，六月是傳統旅遊淡季，能錄得這個數字已不錯，期待暑假有更多旅客來澳。