DMP大灣區工業博覽會匯聚全球頂尖科技製造技術 促進科研企業交流

作為2023年度備受關注的製造工業綜合展覽，DMP大灣區工業博覽會•香港將於6月20至23日在亞洲國際博覽館舉行。除了工業博覽會，同一時段在同一會場更有另外三大與智能製造及醫械有關的展覽同期舉行，包括首次在港舉行的「2023深圳國際高性能醫療器械展（香港站）」、「2023國際數字能源展（香港站）」，及備受創科精英注視的「亞洲國際創新發明展」，另設不同主題專區，包括「先進精密機床、金屬加工、塑膠、機器人及自動化專區」、「數控刀具、模具和測量設備專區」和「壓鑄鑄造專區」等。各大展覽涵蓋工業、創科、教育、醫療等不同範疇，業內人士可藉此交流創科策略，從而擴展人脈商網，為全球工業建設高質量發展。



開創性技術成果 與國際市場接軌

DMP大灣區工業博覽會•香港將涵蓋廣泛的行業，匯聚全球最頂尖高精度生產機械設備、工業自動化、工業4.0、5G技術、機器人、智能工廠解決方案、壓鑄、鑄造、精密注塑、3D打印、工業互聯網、汽車零部件、模具、配件及新材料等。

其中備受矚目的展商之一深圳市萬嘉科技有限公司主推超精密加工數控機床，其微細精密加工技術可達至最小控制單位0.01um，就算於2毫米的米粒上刻上65個漢字仍游刃有餘。同場另一矚目參展商香港航天科技集團及其香港衛星製造中心更會介紹首個香港製造衛星「金紫荊」。「金紫荊」星座可不受天氣條件影響完整覆蓋粵港澳大灣區十一個城市，二十四小時動態監測，適合應用在應急管理、防災減災、生態環境、海洋環境、城市管理、工程建設、交通運輸等多個層面，用途廣泛。

精密加工數控機床在米粒上刻字清晰（左）；「金紫荊」星座可完整覆蓋粵港澳大灣區十一個城市

高性能醫療器械展 聚焦數碼醫械熱點

深圳國際高性能醫療器械展（香港站）將展示大灣區領先企業的創新和先進醫療設備，包括最新推出的醫療機器人及先前3D打印醫療設備，知名品牌匯聚。

而安健科技的「珠穆」更是亮點之一，它是全球兩大懸吊動態三維DR之一，並榮獲2022年德國工業設計大獎IF獎，具備國內首創立位三維功能成像（WR-3D），首創站立位下三維成像功能、器官運動狀態成像功能、立位全脊柱三維容積成像功能等。另外，西安賽隆將展示全球首款搭載間熱式電子槍的電子束3D打印設備，可同時滿足航空航太、核工業、醫療等領域複雜零件的高精度、低成本、批量化製造的需求。西安賽隆的3D打印設備可一次生產滿板的鈦合金髖臼杯，相較於傳統髖臼杯，其髖臼杯更能與患者的骨骼緊密結合，減少鬆脫發生率，對於骨質條件不佳或是骨質疏鬆的患者來說是一大福音。

深圳國際高性能醫療器械展（香港站）將展出超高端懸吊動態DR-珠穆（左）與全球首款搭載間熱式電子槍的電子束3D 打印設備Sailong-T200（右）。

不得不提的是，高端數字醫療創新大會將於6月21日舉行，同場更有首屆香港國際化數位醫療創新與應用發展大會。演講內容豐富，亦邀請了20多位來自加拿大、歐洲及國內外院士及專家分享手術機器人、前沿功能材料、數位康復應用、生物3D打印技術等最新技術應用，促進行業交流和合作。

針對不同手術的醫療機器人及3D打印醫療設備將於展覽亮相。

高峰對話 商界翹楚分享真知灼見

另一方面，2023國際數字能源展（香港站）亦於亞博館同期舉行，展覽將圍繞新型電力系統、新能源、數字化賦能、綠色金融等4大板塊，活動內容豐富，包括專題論壇、重大成果發佈會、人才交流會以及數位能源發展研討會等。

而亞洲國際創新發明展則提供一個交流平台予大灣區的大學、科技園，創科中心及孵化器等展示其科硏成果，促進創科企業及項目等與生產商交流合作，積極推動科硏成果轉化與產業化。同場另舉行本地創科屆年度盛事「香港創新科技成就大獎頒獎典禮」，表揚具前瞻性的參賽企業、科研團隊或個人在其專利發明上的創新成就，與及發揚創意革新精神，作為鼓勵他們對創新發展的付出及努力。

DMP大灣區工業博覽會• 香港

地點：亞洲國際博覽館

日期：2023年6月20至23日

（資料及相片由客戶提供）