警校辦招募日1300人報名　首設中英文MC考試　投考者：可以應付

警隊早前放寬投考的身體限制，並准許投考者倘文憑試中英文成績未達標，可以應考警隊自設的筆試，以選擇題(MC)為主。警方今日（18日）在香港警察學院舉辦「警察招募‧體驗日」，主題為「無限可能」，同場招募警員及見習督察，有超過1300名市民報名參與，參加者可透過各種體驗活動以了解遴選程序、警察學院訓練和感受警務工作。

有尼泊爾裔的考生表示，由於過去在英國留學，沒有參與香港中學文憑試（DSE)，過去報考警員有一定難度，相信新設的「警員中/英文筆試」助她考入警隊，自己留學期間常看中文書籍和報紙，相信「可以應付」。



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在招募日中，參加者可在投考工作坊體驗模擬小組面試，並透過考官分享，了解考核程序、面試技巧和要求等，增強他們對投考警員的信心。參加者亦可參與體能測試工作坊，嘗試體能測試的四個考核項目，為日後正式投考作好準備。是次體驗日同時設有「試當真劇場」，讓參加者可以即場報名和正式參與警員的部分遴選，相關合格成績三個月內有效。

學院內同時設有「互動劇場」，模擬有人自製炸彈企圖報復和挾持路人，讓參加者「沉浸式體驗」和了解警察在面對危機時，警員應如何處理和保護市民。工作人員在劇場中與參加者互動，並指劇情發展會隨著參加者的決定而演變不同結果。正如是次主題「無限可能」，希望讓參加者感受到前線人員在日常工作中可能面對的不同挑戰，成就無限可能。

警察招募組警司陳杰峰指，警隊目標於23/24年度招聘240名見習督察及1350名警員，而今屆招募日收到接近300份投考申請。他表示，自5月5日調整3項警員入職要求後，包括取消身高體重要求、投考者可配戴眼鏡進行視力測試、新增警員中英文筆試，投考數字有明顯升幅，相信改動結果相當正面及樂觀。陳杰峰亦指，調整政策是為了便利投考者，節省部分投考者等候一年一度公開試或課程的時間，讓警隊招募更多合適人才。

警察招募組警司陳杰峰（中）為今日「警察招募‧體驗日」做簡介，左邊及右邊為警務大使。（羅國輝攝）

參加而招募日的陳泳權畢業於中山大學醫學系，他表示由於警員入職政策調整，可戴眼鏡和隱形眼鏡進行視力測試，讓他有機會可投考警員和見習督察，從基礎做起幫助有需要的人、服務和回饋社會大眾。

就讀於城市大學新聞系碩士學位的斐同學有著相似經歷，政策調整後他第一次投考警員。斐同學表示，過去因近視約600度，一直未能報考，知悉調整入職政策後，決定先報名參加體驗日活動，了解警隊的實際工作。他說，本身志向做一名事公務員，若成功投考警員能讓他發揮自我強項，服務社會。

就讀於城市大學新聞系碩士學位的斐同學過去因有近視問題（近600度）而沒有報考，這次得知入職政策調整後，先報名參加體驗日活動，了解更多警隊的實際工作程序。（劉鑫梅攝）

尼泊爾裔的戴麗珊（Elisa Thapa）則表示，由於過去在英國留學，沒有參與香港中學文憑試（DSE)，過去報考警員有一定難度。但入職政策調整後，她可以透過「警員中/英文筆試」來彌補這一問題，加上留學期間她常看中文書籍和報紙，相信可以應付到正式考核。戴麗珊亦指，香港是一個國際化都市，警隊若有來自不同文化背景和國籍的成員，相信有助照顧各界人士需要，更好地把社會聯繫起來。

王思予是應屆毅進文憑畢業生，她自小的志願是成為警察，但無奈身高(1.51米)不符警員入職要求。但自今年5月5日警隊宣布取消入職身高要求後，她決定立即報名投考。對於身型的爭議，她表示自己已嘗試過警隊入職考試的體能測試並全部達標，相信若能成功加入警隊，經過學院內的一系列訓練，有助她更好地應付相關警務人員的工作事務。而王思予亦鼓勵師弟師妹投考警隊工作，她認為警察是一份有意義的工作，希望日後以身作則，為社會維持安全秩序。

招募日參加者——戴麗珊 (Elisa Thapa)（左），陳泳權（中），王思予（右）。（羅國輝攝）

陳杰峰表示，警隊採取積極主動的招募策略，了解到部分香港學生在內地升學的趨勢，自去年起前往內地設立香港警察‧ 內地大學招募快線，以便利兩地學生透過一站式遴選程序加入警隊，減少在內地升學的香港學生的資訊落差，讓他們亦有機會加入警隊。他亦指出警隊學長計劃（PMP）即將有政策改動，預計於今年9月12日公佈，呼籲有興趣加入的人士多加留意。