警校結業操首全用中式步操普通話口令　李家超特首身份檢閱稱興奮

香港警察學院今日（9日）舉行結業會操，共31名督察及83名警員畢業「出更」。今次學院結業禮，是首度全面轉用中式步操及普通話口令，以「是，長官」代替「Yes Sir」。

曾任警務處副處長的行政長官李家超，上任特首後首度重返警察學堂，擔任結業操檢閱官。他說，自己45年前在同樣地方參加結業操，今次以行政長官身份重返舊地，心情既興奮又鼓舞，並指全面採用中式步操後，體現警隊對國民身份認同、國家歸屬感及對國家的忠誠莊嚴承諾。



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李家超︰轉用中式步操體現警隊對國民身份認同

今日共有31名督察及83名警員畢業，結業會操採用中式步操，較以前「少一個圈」，樂隊演奏音樂為《歌唱祖國》、《東方之珠》等歌曲。李家超致辭時表示，自己45年前曾站在同一位置參加結業操，仍記得當時心情興奮，因辛勤的36周訓練將要結束，並會畢業成督察，執行法律及維護法紀，形容是充滿回憶地方。他說，記得當年在山坡訓練及持裝備跑步，與同學守望相助。他稱，今日以行政長官身份重返舊地，感興奮又鼓舞。

李家超續稱，以往中式步操只會在節日慶典等特定場合使用，但今次結業會操首次全面以中式步操進行，有特別意義，充分體現警隊對國民身份認同及對國家歸屬感，亦代表對國家的忠誠莊嚴承諾。

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警隊由城市治安警察 發展成維護國安及穩定執法力量

李家超續稱，警隊是維護法紀、除暴安良重要支柱，2019年本港經歷前所未有的艱難及衝擊，面對黑暴、港獨及外國勢力干預香港事務，令多年建設的香港破壞得令人心痛，危害國家安全及香港治安。他指，儘管警隊充滿挑戰及考驗，但仍克盡己任，並肯定警隊工作，自港區國安法實施後，2021年罪案趨勢已穩定，傷人、嚴重毆打、搶掠及扒竊案均創10年新低，警隊亦由城市治安警察，發展成維護國安及香港穩定的執法力量。

李又引述國家主席習近平7月1日在香港發表重要講話，指香港不能亂，也亂不起，穩定亦是所有事情的基礎，警隊作為執法力量，有助推動香港社會長遠發展及一國兩制。他又寄語結業的警員︰「喺你哋要走嘅路上面，遇到挑戰同困難嘅時候，毋忘初心，不為艱險而退縮，不為磨難而低頭，更要緊記個人一言一行影響警隊聲譽，記得學堂學到嘅團結精神。我強調政府要團結，社會要團結，同為香港開新篇。」