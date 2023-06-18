黃鴨｜形單隻影仍吸市民打卡　有人連續兩次到訪均無兩鴨同場

巨型黃色「橡皮鴨」今日（18日）最後一日展出，其中一隻黃鴨在維港巡游後於灣仔放氣收走，餘下一隻黃鴨亦將在明日早上退場。雖然只餘下一隻黃鴨，但仍有不少市民到場，把握最後機會「捉緊」鴨子尾巴，一家大小與黃鴨「打卡」慶祝父親節。



有市民表示，上周日及今日都有到場，無奈兩次都只得一隻黃鴨「唱獨腳戲」，無緣觀看兩隻黃鴨同台。希望日後可再「encore」兩鴨同台展出。亦有市民希望黃鴨下次到港不用再相隔10年，並且可再多數隻鴨一同展出，「希望再有機會啦，多幾隻一定想。」



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張先生晚上帶小朋友到中環海濱把握最後機會觀看黃鴨，他提到上周日亦有到場，惟當日只得一隻黃鴨，本以為今日父親節，黃鴨亦會「留多陣」，結果到場才發現另一黃鴨已在灣仔放氣變回「山根」。

對於兩次到場亦無緣見到兩隻黃鴨同台，張先生大嘆可惜。他的女兒表示今早與媽媽路過海濱時仍同到兩隻黃鴨同台，但由於要到其他地方所以亦沒有拍照。他們期待黃鴨日後可以再「encore」到香港演出，張先生亦指今次展出「最大敵人」是天氣，「唔係太熱就落雨。」所以展出時間最好設定在秋天。

盧先生亦於今晚把握最後機會，一家到場觀賞最後一隻黃鴨，第一次來看剛好見到另一隻黃鴨起步進行巡游，「嚟嗰時已經一隻拖緊，遲咗。」本以為兩黃鴨會再相聚，結果傍晚前來才發現一隻鴨已在灣仔放氣，無緣兩鴨同台。

他指展期本來有兩星期，但最後卻縮短，而展出期間又天氣不穩，所以略感失望。他希望日後黃鴨可再到香港展出，「希望再有機會啦，多幾隻一定想。」亦希望下次不用再隔十年才展出，「唔好咁耐喇，驚等唔到。」