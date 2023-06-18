黃鴨訪港回顧｜試水到啟航　泄氣再復活　海上巡遊後與港人告別

撰文：江麗盈
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巨型黃色「橡皮鴨」（Rubber Duck）相隔十年再度來港與港人相聚，今次更是「打孖」遊港，結伴同行。

回顧三個星期前，黃鴨的神秘蹤影，首先在5月25日於青衣試水，之後在6月8日於會展海傍「吹脹」，並進行啟航禮，6月9日正式展出，不過其中一隻黃鴨在翌日因氣壓問題需緊急放氣，變成「生根」在水面飄浮，剩另一隻黃鴨伶仃地屹立在水上，至兩日後，「泄氣扁鴨」再度回歸在添馬公園對開位置充氣「復活」，與同伴繼續維港之旅。

今日（18）父親節，其中一隻黃鴨在維港游了一圈後會「休息」，而另一隻則會在明日（19日）早上完成展出，正式與港人告別。

▼5月25日　一對黃鴨在青衣北部水域試水▼

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黃鴨訪港時序：

5月25日　一對黃鴨現身，在青衣北部担杆山路船廠吹氣，並在早上10時試水，由拖船的帶領下暢遊青衣水域，途經汀九橋後再折返船廠。

▼6月8日　一對黃鴨於維港夜景「下水禮」▼

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6月8日　一對黃鴨傍晚時份在灣仔會展新翼西面海傍再度現身，由巨型黃色布料放置在海上，逐漸吹氣成形。

▼6月9日　晚上拍攝黃鴨絡繹不絕▼

▼6月9日　市民傍晚空群而出拍攝巨鴨▼

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▼6月9日　橡皮鴨主題小輪伴兩隻黃鴨▼

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▼6月9日　黃鴨「橡皮鴨二重暢」啟航禮▼

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▼6月9日　黃鴨「游到」添馬公園海旁供觀賞▼

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▼6月9日　一對黃鴨在維港兜圈巡遊（尖沙咀觀看）▼

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▼6月9日　從九龍看對岸一對黃鴨維港游早水▼

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▼6月9日　一對黃鴨維港游早水▼

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▼6月9日　黃鴨打卡位逐個睇▼

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6月9日　主辦方在添馬公園前方平台舉辦啟動儀式，一對黃鴨也由會展新翼西面海傍，「游」至添馬公園前的展出點

▼6月10日　放氣黃鴨由躉船吊走維修▼

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▼6月10日　天氣炎熱致其中一隻黃鴨要放氣▼

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▼6月10日　市民一早到添馬公園觀看黃鴨▼

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6月10日　黃鴨正式展出首日，在下午約1時50分，其中一隻黃鴨需緊急放氣塌下，「扁鴨」在水面飄浮，其後被運回青衣船塢維修，剩另一隻黃鴨伶仃地屹立在水上

▼6月11日　一隻黃鴨獨撐仍人潮不減▼

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▼6月11日　泄氣黃鴨青衣船塢充氣▼

6月11日　維港海面只有一隻黃鴨展出，賞鴨人潮未減，「泄氣」黃鴨則在青衣船塢測試充氣，主辦方稱再檢測後會再啟航。

▼6月12日　放氣黃鴨重回維港▼

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▼6月12日　放氣黃鴨重回維港吹氣▼

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6月12日　漏氣黃鴨上午經由躉船載返添馬公園對開位置，再吊回海面，經檢查後重新充氣，全程歷時約兩小時， 藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）亦有在添馬公園岸邊視察「復活」過程，目睹黃鴨挺直的他，興奮為兩隻黃鴨打卡留念，隨即向市民宣布：「OK！He's back！（OK！他回來了！）」，並獲在場市民熱鬧歡呼

▼6月17日　黃鴨展最後周六人山人海▼

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▼6月17日　黃鴨展幕後「功臣」講下海看天▼

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6月16日　主辦方宣布，其中一隻橡皮鴨會在父親節海上巡遊，當完成出巡後，《橡皮鴨二重暢》展覽隨即落幕

▼6月18日　其中一隻黃鴨海上巡遊，途經尖沙咀▼

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▼6月18日　其中一隻黃鴨海上巡遊，途經炮台山▼

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▼6月18日　黃鴨展最後一日▼

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6月18日　其中一隻橡皮鴨下午約1時會開始海上巡遊，至下午約3時游至灣仔海面，並結束展出；另一隻黃鴨則會在明日（19日）早上結束展出

▼6月4日　港鐵金鐘站現黃鴨打卡潮▼

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▼6月2日　金鐘站E天窗化身黃鴨鴨頭▼

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▼2013年巨型橡皮鴨▼

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