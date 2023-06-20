港鐵灣仔站列車緊急出口被打開　張欣宇：車長應與乘客更好溝通

港鐵港島線列車服務昨晚（19日）一度受阻。立法會議員張欣宇今早（20日）在電台節目表示，近年來類似事故經常發生，這次不幸的是在處理過程中有乘客推開緊急門，導致過程中需要多花費時間去處理，又認為車長當時應該可以與乘客溝通得更好。

他表示，人手不足亦是處理事故須時的原因，促港鐵解決人手問題，並加強宣傳教育應付緊急情況方法，避免類似情況再次發生。



▼6月19日 灣仔站列車緊急出口被打開致服務受阻▼



對於港鐵近期發生多次事故。張欣宇今早在港台節目《千禧年代》表示，昨日港島線列車服務受阻是因列車停放位置不正，不幸的是在過程中有乘客推開緊急門，導致處理過程需要多花費時間去處理，又指港鐵人手不足，亦是處理問題須時的原因之一。

列車停泊位置不正是經常發生

張欣宇指，列車停放位置不正的事故經常發生，正常處理程序只須花上數分鍾。他推測是次意外發生與近日社會氣氛有關，乘客可能因等候時間太長而鼓譟。

他建議，若再發生類似情況，車長可與乘客多作溝通令他們感安心，並將乘客安全放在首要位置，他又促請港鐵解決人手不足問題，並向市民加強宣傳教育，避免類似情況再次發生。