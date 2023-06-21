警《守城前傳》女角「珊姐」為衝鋒隊女警長　短跑速度救企跳女子

警隊新宣傳片《守城前傳》周六（24日）在電視首播，在片中飾演衝鋒隊巡邏車主管的女警「珊姐」，獲拍攝該片的國際級導演林超賢激讚「好多專業演員都未必演得來」。「珊姐」真實身份曝光，她加入警隊25年，現為駐守西九龍總區衝鋒隊的女警長，而林超賢在眾裡尋她的原因，在今日出版的新一期《警聲》公開。



「珊姐」在《守城前傳》中一幕「對空氣獨白」，獲國際級導演林超賢激讚「好多專業演員都未必演得來」。(《警聲》圖片)

林超賢考察衝鋒隊執勤情況 睹珊姐制服女疑人留深刻印象

《守城前傳》星光熠熠，除了有處長蕭澤頤及副處長（管理）周一鳴粉墨登場，警隊精英空群而出，沒有男女主角，「珊姐」是當中令人會留意的女角。片中「珊姐」在天台有一段力勸一名企圖輕生媽媽的「深情對話」，原來當時因拍攝鏡頭及空間所限，她現實上是一直「對空氣獨白」。

《警聲》披露林超賢為何會選中珊姐，原來她早於籌備拍攝時已與林大導結緣。林大導去年實地考察衝鋒隊的執勤情況時，目睹被截查的女疑人突然逃跑，珊姐與隊員立即追上前制服她，並在其身上搜出少量毒品，令林大導留下深刻印象。其後她通過試鏡，參與演出。

珊姐在《守城前傳》這一幕救回企圖跳樓輕生的婦人，原來珊姐早前也理過類似案件。（《警聲》圖片）

企跳女子彎腰一刻 發揮短跑爆發力衝前拉回女子

珊姐在片中開首，縱身一撲救回企圖跳樓輕生的婦人。巧合的是，珊姐早前亦處理過類似案件，一名女子因與男友爭執而在尖沙咀一幢大廈天台企圖跳樓，她與隊員接報後趕到現場，惟女子情緒激動並警告他們不要靠近。

珊姐沒有放棄，一直留意救人機會，趁女子因找不到手提電話而有所鬆懈，珊姐趁機引開她的注意，問道「手提電話會否在地上的手袋內？」女子彎下腰的瞬間，熱愛曲棍球的珊姐立即發揮久經訓練的短跑爆發力，衝上前拉回女子，成功解除危機。珊姐將該次拯救生命的真實經歷融入演出，期望令劇情更緊湊迫真。

「珊姐」真實身份為駐守西九龍總區衝鋒隊的女警長。(《警聲》圖片)

對於能參演《守城前傳》，珊姐說深感榮幸，「我希望這齣新宣傳片能進一步展示香港警察專業和團結的形象。只要警隊上下一心，便毋懼任何抹黑與挑戰，即使遇上宣傳片的恐怖分子，亦必定能瓦解他們，維護法紀。」