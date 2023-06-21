林超賢再為警方拍宣傳片《守城前傳》　讚副處長周一鳴一take過

警務處2021年播放的宣傳片《守城》，在各大平台累計獲得一億次觀看，今年再夥拍國際級導演林超賢，拍攝名為《守城前傳》的新一輯宣傳片，本周六（24日）晚上在電視首播。



一如《守城》，由警員一同做「臨時演員」演出。處長蕭澤頤等高層，夥同不同部門警員粉墨登場，在戲中飾演現實世界的自己，合力搗破恐怖分子恐襲陰謀。林超賢在昨日（20日）首映會分享會上，特別讚賞副處長（管理）周一鳴表現，指他記憶力強，走位、隻字不差，「一take 過」完成相關拍攝；他又讚許「眾裡尋她」的女警、飾演衝鋒隊巡邏車主管「珊姐」演技，「其實好多專業演員都未必演得來。」



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警隊昨於警察總部舉辦首映會，邀請中央駐港機構官員 、參與拍攝的相關政府及機構代表、社區領袖、滅罪會委員及傳媒出席。《守城前傳》講述在警方在處理一宗「家庭暴力」及「企圖自殺」事件時，意外發現有恐佈分子策劃恐襲，最終警隊各部門精英海陸空夾擊成功搗破陰謀，將恐佈分子一舉成擒，揭開《守城》故事序章。

警務處處長蕭澤頤（左四）、導演林超賢（左五）及副處長（管理）周一鳴拍攝合體照。（警務處提供圖片）

警方表示，相較上一集聚焦警隊的「忠誠勇毅」，今集更着重「心繫社會」，「透過拍攝幾支前線部隊，將警隊每日不分晝夜，隨時候命的精神展現出來」。《守城前傳》長半小時，會於本周六晚上9點45分，於無綫電視翡翠台（81台）播出，翌日星期日（25日）晚上9點於香港警隊社交平台發布。

林超賢在首映後與蕭澤頤於台上對談，分享拍攝辛酸。林十分滿意片中各人由前線警員到處長的演出，並笑言片中眾人反應自然，全因他們個個「做回自己」。他特別點名佩服副處長（管理）周一鳴的記憶力，劇本對周Sir的難度要求極高，要他配合對白走位，隻字不差，更「一take 過」完成相關拍攝，因此十分驚喜。

林超賢另也稱讚飾演衝鋒隊巡邏車主管「珊姐」，是他到不同警署親自揀選及試鏡後選出，特別難忘「珊姐」處理企圖自殺案件的情節，片中「珊姐」在天台要勸止一名服了安眠藥、企圖輕生母親的「深情對話」，原來當時因拍攝鏡頭及空間所限，「珊姐」現實上是一直「對空氣獨白」，林大導笑言「其實好多專業演員都未必演得來」。

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林超賢亦提到拍攝貨輪場景，因拍攝之前幾日，天氣惡劣，而拍攝的貨輪亦只可供拍攝一天，無法改期，更遇上香港全年最寒冷的幾天，氣溫只有6度，飛虎隊潛水員更要長期在低溫海水中參與拍攝，難度極高，最後總算順利完成拍攝，用一天時間成就宣傳片其中一場重頭戲。

蕭澤頤也提到， 收到林超賢提出要上貨輪拍攝，他隨即聯絡航運業界，在三日內成功找到東方海外提供貨輪供拍攝。

《守城前傳》其中一幕在一艘貨櫃船上，全部一日拍攝完成，貨櫃船由「一哥」蕭澤頤於三日內親自商借回來。（警務處提供圖片）

林超賢先後應允為警方拍攝《守城》及《守城前傳》，更不時親自開機拍攝。他說拍攝只為服務社會，為香港盡一分力，「雖然我係導演，亦係一位香港市民，警隊同我地關係息息相關，如果可以用我嘅技能為警隊、為社會去做一啲野，依個絕對係出自愛！」