迪士尼夏日限定活動　推「奇妙唱遊大冒險」音樂表演

香港迪士尼樂園度假區（樂園）於6月23日至9月3日推出夏日限定主題活動，分別有全新的「奇妙唱遊大冒險」及再度回歸的「Pixar 水花大街派對!」此外，樂園推出夏日限定商品，在園內增設充電器租借服務。



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樂園推出夏日限定主題活動

樂園今夏新推出「奇妙唱遊大冒險」，音樂表演大概約20分鐘，於「樂韻森林」進行。期間會有迪士尼角色穿上探險主題服飾，表演加入潑水元素，與觀眾互動，亦有即興的音樂表演。

樂園再次推出「Pixar 水花大街派對!」，迪士尼角色，包括《反斗奇兵》、《玩轉腦朋友》、《沖天救兵》，以及《超人特工隊》的主要角色，將會穿上夏日主題服飾，沿著城堡前的美國小鎮大街進行巡遊。巡遊期間，載歌載舞，亦會向觀眾噴出水花。

此外，樂園亦新增夏日限定主題商品，例如「史迪仔」短袖恤衫、親子裝、夏日特色玩偶等，當中七彩顏色印花的「史迪仔」售價為港幣239元，商品於6月23日至9月3日期間發售。

樂園新增「尿袋」租借服務

樂園與「Charge Spot 」，合作推出共享充電器租借服務，樂園內的充電器均印有迪士尼印花。其售價每小時為港幣30元，現有特別優惠為每小時港幣20元；而其香港市區會的售價為每小時港幣6元。