泰坦號海難｜鐵達尼號死者遺屬痛罵：把水底墓地當迪士尼樂園可恥

「泰坦號」（Titan）潛水器18日前往深海觀賞知名沉船「鐵達尼號」（Titanic）時失聯，5名乘客已證實全數身亡。「鐵達尼號」罹難者家屬受訪時痛批「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）帶人參觀殘骸「十分可恥」，直言殘骸應被視為1496名亡者的「水下墓地」，而非尋求冒險的「迪士尼樂園」。



《紐約郵報》報道，69歲的洛卡肖（John Locascio）告訴《每日野獸報》，他的叔叔阿爾貝托（Alberto Peracchio）和塞巴斯蒂亞諾（Sebastiano Peracchio）是「鐵達尼號」罹難者，兩人當時是船上的服務生，在1912年4月撞上冰山後「慘死」。

洛卡肖怒批「參觀沉船」活動令人作嘔：「老實說，我認為這很噁心，你想看什麼，想對着殘骸拋媚眼嗎？」他滿腔怒火說道：「我希望（沉船參觀）停止，這沒有任何意義，你是去看墳墓。你會想把你的親戚挖出來看嗎？」

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麻省一商店老闆彼魯得蒂（Petteruti）說道：「這是一個墓地，所有死去的人都在那裏，現在它幾乎就像迪士尼樂園，所有人都去那裏看。」

在「鐵達尼號」海難中死亡的斯特勞斯夫婦（Isidor and Ida Straus）的曾曾孫格拉德斯通（Brett Gladstone）說道：「我不相信報應，但是下去參觀的人是在造孽，他們只是為了看一個墓地；應該建立規範程序。」

馬赫（T. Sean Maher）的曾祖父凱利（James Kelly）也是「鐵達尼號」海難的罹難者，他表示：「有人以這種方式失去生命，真是太令人悲傷了，但在我看來，他們一開始就不應該去那裏。『我們應該讓那些人在那裏安息。』」

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「鐵達尼號」倖存者的孫子彼得魯蒂（Mark Petteruti）則表示，「這真是場悲劇，我不敢相信人們會花25萬美元來觀看它（殘骸）」。他的祖母在24歲時遇上這起船難，雖大難不死不過也患上創傷後壓力症候群（PTSD）。

也有家屬指出，殘骸仍有一些東西需調查釐清，不過應帶着尊重的心態檢查，而非鼓勵遊客去參觀。

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