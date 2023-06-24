楊鐵樑逝世　曾參加首屆特首選舉　首位最高級華人法官

香港前最高法院首席大法官楊鐵樑今早（24日）逝世，終年93歲。他在1988年榮升首席大法官，為首位華籍人士擔任司法部這個最高職位；而他亦在1996年參選香港特別行政區首長選舉，惟後來由董建華當選。



楊鐵樑在2020年時曾發聲明就國安法發聲，指每個主權國家都有為其國家安全利益進行立法的固有權利，此一原則是不容反駁。



曾競逐首屆特首的前最高法院首席大法官楊鐵樑（左一）今早（24日）逝世，終年93歲。（資料圖片）

2020年發聲支持國安法立法

香港前最高法院首席大法官、楊鐵樑今早（24日）逝世，終年93歲。楊鐵樑在2020年時曾發聲明就國安法發聲，指各方已充分闡述了香港特區急需立國安法的原因，他認為每個主權國家都有為其國家安全利益進行立法的固有權利，此一原則是不容反駁。

楊鐵樑在1929年6月30日出生於上海市，在上海東吳大學習法律，其後到倫敦，在倫敦大學學院（University College London，UCL）深造，1964年成為該學院「洛克菲勒學人」。他在考取英國格雷法學院大律師資格後，在27歲之齡已任職香港裁判司，七年後晉升高級裁判司，並在1975年時升任為香港最高法院大法官，及在1980升任香港法院上訴庭大法官。

楊鐵樑為首位最高法院首席大法官。（團結香港基金圖片）

與董建華、吳光正爭奪首屆特首之位

楊鐵樑在1988年榮獲英女皇冊封為勳爵，同年3月榮升首席大法官，為首位華籍人士擔任司法部這個最高職位，在地位上，他是本港僅次於總督的第一人。他領導本港的司法部門，為1997年主權移交及推行基本法做準備工作，在後者的制訂過程中，他曾是基本法諮詢委員會的成員之一。

1997年香港回歸，他在前一年即辭去首席大法官職位以便參選香港特別行政區首長之職，惟後來由董建華當選。楊鐵樑在1999年獲頒大紫荊勳章，並被委任為行政會議成員至2002年。當年的特首選戰，尚有時任會德豐集團董事會主席吳光正競逐。

除擔任公職外，楊鐵樑亦積極參與本港社會事務，為香港童軍總會和香港防止虐待兒童會的會長，香港善導會贊助人，香港海事訓練隊副主席。楊鐵樑亦是法律改革委員會委員，屢次被政府委以重任，主理多次複雜和敏感社會事件的公眾調查工作。