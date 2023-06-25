調查：48%小學生首驗眼有近視　兩成約300度　小五生遺傳達600度

小童近視成因或與遺傳有關，有眼科協會今日（25日）公布調查，發現有84%近視學童，其父親或母親都有近視，另有48%小學生首次驗眼時發現近視，平均165度，兩達275度或以上。



生於「深近視家庭」的盧小朋友，在小一時已經有約125度近視，小五時更加深至約600度；其妹妹在疫情期間，一年內加深了100度近視，兩兄妹需要佩戴隱形眼鏡控制近視加深。



有視光師建議，政府可借鏡新加坡，為近視快速加深的學童提供個人化近視控制服務，亦建議學童每日進行最少兩小時的日間戶外活動。



香港執業眼科視光師協會公布調查，發現有84%近視學童，其父親或母親都有近視。（石恩彤攝）

香港執業眼科視光師協會於今年3月21日至4月30日期間，向全港小學發出邀請，讓293位小學1至6年級學童的家長填寫網上問卷，進行「疫後復常：小學生驗眼及近視調查」。

七成家長因子女投訴才帶去驗眼

調查報告顯示，近視成因為遺傳及環境因素，父/母最少一人有近視比率為84%，而學童平均每日使用電子產品為4.4小時，户外活動時間每白僅45分鐘，出現近視及可能快速增長的機會甚高。

報告又指出，三成家長除了政府母嬰健康院或學童保健的視力檢查外，就沒有帶子女驗眼，主要因為子女沒有投訴看不清楚，或相信學童保健及母嬰健康院的服務。

獲家長帶去驗眼的小學生中，有48%在首次驗眼時發現近視，平均為165度、20%達275度或以上。而最近一次驗眼高小學生，近視平均度數為200度，當中4%達425度或以上，初小近視平均為170度，當中6％達425度或以上。

母500度父800度 男童升小五已有600度

盧太本身約有500度近視，而丈夫有800多度近視，基於遺傳的因素，盧太的兒子小一的時候發現約有125度近視，小五加深至約600度近視；盧太的女兒於疫情間近視亦有加深的現象，為此盧太安排子女佩戴近視控制隱形眼鏡。

張太曾為有近視的女兒們佩眼鏡，可是近視仍然加深，因此為她們佩戴近視控制隱形眼鏡。張太認為疫情期間，學童需要每天上網課，使用電子產品的時間增加，大概每天5至6小時，而且暫停戶外活動，令女兒們的近視加深。

香港執業眼科視光師協會公布調查，發現有84%近視學童，其父親或母親都有近視。（石恩彤攝）

視光師協會：每日兩小時日間戶外活動助控制近視

香港執業眼科視光師協會會長郭偉華建議，學童應每日最少兩小時日間戶外活動；家長應每年帶子女接受綜合眼科視光檢查，以及為子女控制近視；而所有視力測試應該由同一名眼科視光師全程跟進。

他又指，政府可以新加坡為借鑒，為所有近視快速加深的學童提供個人化的近視控制服務，由此能夠及早控制近視，減低深近視比率，可減少個人及政府龐大醫療負擔。