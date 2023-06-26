漁護署7月起到漁港　為漁民狗隻注射狂犬病疫苗植晶片及續牌

漁農自然護理署今日（26日）公布將在本地漁港為漁民的狗隻注射狂犬病疫苗、植入晶片及續領牌照，每隻狗的服務費為80元，漁護署至今已為漁船上的狗隻注射共約7400劑疫苗。漁護署亦表示，雖然香港在1987年後未有動物狂犬病個案，但仍須保持警覺。



漁農自然護理署將為本港漁港為漁民的狗隻，注射狂犬病疫苗、植入晶片及續領牌照。（資料圖片）

漁護署流動注射隊將於下列指定日期上午10時至下午3時在下列漁港提供服務：



三門仔 7月3日

沙頭角 7月5日

青山灣 7月7日

香港仔 7月12日

筲箕灣 7月19日

西貢 7月19日

長洲 7月26日



1987年後未有動物狂犬病個案 漁護署：須保持警覺

漁護署表示，該項服務自1980年開始，每半年進行一次，目的是為長期出海作業的漁船上飼養的狗隻，提供續領牌照及狂犬病注射疫苗服務。每隻狗的服務費為80元。漁護署至今已為漁船上的狗隻注射共約7,400劑疫苗。

漁護署表示，俗稱「瘋狗症」的狂犬病是可由動物傳染給人類的致命疾病。漁船上的狗隻，由於有可能在外地與其他動物接觸，故較容易染上狂犬病。漁護署亦表示，雖然香港在1987年後未有動物狂犬病個案，但仍須保持警覺，防止狂犬病再次出現。

超過五個月大的狗隻須接種狂犬病疫苗

根據《狂犬病條例》（第421章），所有超過五個月大的狗隻都必須接種狂犬病疫苗、領有牌照和植入晶片，狗隻亦須其後每隔不超過三年再接種狂犬病疫苗及續牌，違例者一經定罪最高可被判罰款一萬元。