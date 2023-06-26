九龍塘學校小學部爆上呼吸道感染　26學童全部情況穩定

撰文：馬煒傑
出版：更新：

九龍塘學校（小學部）爆發上呼吸道感染個案，衞生防護中心今日（26日）表示涉及26名學童，年齡介乎六至11歲，當中20人已求診，均無需入院，全部病人情況穩定。衞生防護中心提醒市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病，尤其是小童、長者及長期病患者，若發現有呼吸道感染病徵，應盡早求醫。

九龍塘學校（小學部）（小學概覽）

衞生署衞生防護中心指個案涉及26名學童，包括14男12女，年齡介乎六至11歲，他們自6月11日起先後出現病徵，20人已求診，均無須入院，全部病人情況穩定。

衞生防護中心已向該小學提供有關預防上呼吸道感染的建議，包括建議該校進行清潔消毒、適當開啓窗戶以保持良好通風和將染病學生與其他學生適當分隔等，該校正接受醫學監察。

衞生防護中心提醒市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病：

接種季節性流感疫苗，保障個人健康；
病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要；
高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；
避免觸摸眼睛、口和鼻；
雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；
當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；
打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；
保持室內空氣流通；
當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診；及
保持均衡飲食、恆常運動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。

觀塘功樂官立中學爆上呼吸道感染個案　涉24名男學生12人須求醫明愛沙田幼兒學校爆上呼吸道感染　19名學童染疫　校園已清潔消毒葵涌裘錦秋中學爆發上呼吸道感染　22名學生中招全部情況穩定紅磡聖公會奉基千禧小學爆發上呼吸道感染　20人中招情況穩定銅鑼灣保良局嬰兒組爆上呼吸道感染　21童中招7人染人類偏肺病毒
上呼吸道感染