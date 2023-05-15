銅鑼灣保良局嬰兒組爆上呼吸道感染　21童中招7人染人類偏肺病毒

銅鑼灣保良局的留宿幼兒中心爆發上呼吸道感染個案，涉及21名一至兩歲的兒童，他們自上月30日起先後出現病徵，全部受影響兒童已求診，當中七人須入院。經化驗後七人確診帶有人類偏肺病毒。全部病人情況穩定。



保良局莊啟程大廈。 （洪琦琦攝/資料圖片）

銅鑼灣禮頓道莊啟程大廈三樓保良局嬰兒組爆發上呼吸道感染個案，衞生署衞生防護中心今日（15日）表示，涉及21名兒童，包括10男11女，年齡介乎一至兩歲，他們自4月30日起先後出現病徵，全部受影響兒童已求診，當中七人須入院，經化驗後七人確診帶有人類偏肺病毒，全部病人情況穩定。

衞生防護中心指，已向留宿幼兒中心提供預防上呼吸道感染的建議，包括清潔消毒、適當開啓窗戶以保持良好通風、和適當分隔染病學生與其他學生等。該中心正接受醫學監察。

衞生防護中心呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生，特別是小童、長者及長期病患者，若發現有呼吸道感染病徵，應盡早求醫。

衞生署衞生防護中心提醒市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病：

• 接種季節性流感疫苗，保障個人健康；

• 病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要；

• 高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；

• 避免觸摸眼睛、口和鼻；

• 雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；

• 當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；

• 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；

• 保持室內空氣流通；

• 當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診；及

• 保持均衡飲食、恆常運動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。

