嫦娥五號｜港大地球科學系團隊成功「借用」月壤　最快下月運抵港

中國月球探測器「嫦娥五號」2020年12月攜帶月球表面土石樣本成功返回地球，港大地球科學系博士後錢煜奇及團隊，最近成功通過國家航天局探月與航天工程中心月球樣品管理辦公室的審核，獲得4份合共822.6 毫克的月球樣品，有關樣品預計下月將運送來港。



錢煜奇接受香港傳媒訪問時稱，深空探測是港府優先支持方向，但目前沒有香港研究團隊獲得過月球樣品，他和其團隊急切希望能夠進行相關研究，並期待更多香港同行能夠申請到「嫦娥五號」月壤，助力科學發展。



港大地球科學系博士後錢煜奇及團隊，最近成功通過國家航天局探月與航天工程中心月球樣品管理辦公室的審核，獲得4份合共822.6 毫克月球樣品，有關樣品預計下月將運送來港。（錢煜奇Twitter）

錢煜奇在《文匯報》訪問中稱，他研究「嫦娥五號」已久，在中國地質大學（武漢）攻讀博士期間，就參與了「嫦娥五號」着陸月球選址研究，而當「嫦娥五號」2020年12月取回月球樣本後，其所在的中國地質大學（武漢）團隊就申請到樣品，他亦開始通過樣本進行研究，相關論文已達8篇。

2021年6月在香港舉行的「時代精神耀香江」之百年中國科學家主題展，曾公開展出淨重約2克的月球土壤樣本，有關樣本當時以透明水晶容器盛載。（資料圖片/黃詠榆攝）

錢煜奇團隊成功申請到4份共重822.6毫克的月球樣品

今年5月底，探月與航天工程中心的月球樣品管理辦公室在北京召開第六次月球科研樣品借用申請評審會，經專家委員會評審，探月與航天工程中心審核，最終有16間科研機構的60份申請獲得通過。其中，錢煜奇代表港大地球科學系團隊成功申請到822.6毫克月球樣品，這是香港首次申請到國家採回的月球樣品。

月球樣品借用期為1 年

錢煜奇稱，目前正在等待領取月球樣品手續，大約一個月左右，相信可以前往北京的中科院國家天文台月球樣品實驗室，辦理樣品領取相關手續，並將月球樣本帶回香港。月球樣品的借用期為1 年，港大有完備的樣品存放實驗室，並擁有儲藏地外樣本的經驗，相信會把珍貴月壤「照顧好」。

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▼2020年2月19日 嫦娥五號月球樣品正式交接▼

