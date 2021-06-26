月球土壤來港　全球存量有多少？　0.2克拍賣價貴到咁｜嫦娥五號

撰文： 喬納森 最後更新日期： 2021-06-26 13:00

【月球土壤／月壤／月土／嫦娥五號】中國月球探測器「嫦娥五號」首次將重達2公斤的月球土壤帶回地球，部分月壤將在本周日（27日）至7月9日在灣仔會議展覽中心公開展出。月球土壤屬極為珍貴，連同「嫦娥五號」帶返地球的2公斤，現時全球只存有合共382公斤月壤，當中0.2克曾於1993年經拍賣會流落民間，至2018年以翻倍價值的85.5萬美元成交，以當時成交價計算，每公斤月壤價值可逾40億美元天價。

今年2月底，月球土壤亮相中國國家博物館。（新華社）

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中國月球探測器「嫦娥五號」在去年12月17日，首次成功將1,731克月球土壤樣品帶回地球，是繼美國及俄羅斯，相隔44年再次將月球樣品帶回地球，成為世界上第3個從月球取回樣品的國家。

物以罕為貴，據資料顯示，現時全球取得的月球土壤樣本合共只有384公斤。從1969年到1972年，美國阿波羅號先後6次從月球表面採集合共382公斤岩石和沙塵。此外，俄羅斯在1970年及往後6年間，先後3次從月球帶回共326克月壤樣品，當中包含有隕石撞擊月球而形成的天然晶體。

月球土壤屬極度珍貴，歷年以來只0.2克曾流入民間。1993年一次蘇富比拍賣中，有私人買家以44萬美元投得俄羅斯從月球取回的0.2克月壤，該項物品於2018年再以85.5萬美元成交，價錢已翻了一倍，有傳該買家來自美國。如按2018年的成交價計算，1克月壤價值427.5萬美元，即1公斤月壤價值高達42.75億美元，遠較黃金鑽石等奢侈品貴得多。

今次「嫦娥五號」帶來重達2公斤的月球土壤，已於今年2月底在中國國家博物館展示，其中部分月球土壤早前隨國家科學家訪問團來港，並將於下周日（27日）至7月9日在灣仔會展公開展覽，屆時亦展出縮小版的「嫦娥五號」模型。

▼▼▼關於月球土壤的6個冷知識▼▼▼

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